Assalt a un «narco» a Toses

El cas de l'assalt del camioner que transportava droga a Vilademuls no és l'únic que la policia ha detectat les darreres setmanes. A mitjans de febrer, els Mossos del Ripollès van estar molt enfeinats amb un altre assalt, el d'un conductor d'una furgoneta que també transportava marihuana. En aquest cas tres homes s'hi van encarar i el van agredir al nucli de Dòrria, a Toses. També li van robar el vehicle i després el van abandonar a l'N-260 pel gran macrooperatiu policial que hi havia a la zona. El conductor va acabar detingut per tràfic de drogues. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra es van trobar amb una bona sorpresa quan es van trobar on s'ocultava la droga: estava amagada en uns plafons per muntar una cambra frigorífica. Van localitzar-hi 30 quilos de marihuana. Els tres assaltants encara no s'han detingut. La policia es troba que aquest tipus de robatori i assalt s'està començant a produir més a Girona.