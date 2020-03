La Garrotxa prepara la compra de càmeres lectores de matrícules

El Consell Comarcal de la Garrotxa, en l'últim ple, va delegar competències a favor del Consell de Presidència per aprovar el contracte administratiu del servei de les càmeres lectores de matrícules que han de vigilar els accessos i les sortides de set municipis de la comarca: Besalú, Sant Joan les Fonts, les Planes d'Hostoles, Sant Jaume de Llierca, Maià de Montcal, les Preses i la Vall de Bianya. El sistema de lectors de matrícules forma part d'un pla de seguretat d'àmbit català.

L'acord va tirar endavant amb els vots dels consellers de JuntsxCat, PSC, i els vots en contra d'ERC i de la CUP. Les empreses que es presentin hauran de fer-se càrrec de la instal·lació i del manteniment dels lectors per un import global de 268.000 euros, repartits en 4 anys. En el mateix ple va tenir lloc l'aprovació d'una modificació de crèdit de 67.000 euros per afrontar el primer pagament. El finançament de les càmeres es farà amb un sistema de rending per poder incorporar al sistema les innovacions tecnològiques. Fonts del Consell han precisat que una compra en ferm no els permetria estar a l'altura dels canvis.

En les intervencions, el portaveu d'ERC, Miquel Reverter, va argumentar que els ajuntaments no haurien d'afrontar una despesa en seguretat que correspon a la conselleria d'Interior. Reverter va considerar que seria millor reclamar l'augment de la plantilla d'agents que correspon a la Comissaria de Mossos d'Esquadra d'Olot.

El representant de la CUP, Lluís Riera, va apuntar que dubten de l'efectivitat dels lectors de matrícules. Va posar sobre la taula la possibilitat que els lectors afectin el dret a la intimitat dels veïns.

Va coincidir amb Reverter sobre la necessitat d'augmentar la plantilla d'agents de Mossos d'Esquadra. Riera va qüestionar el fet de delegar tan sovint temes al Consell de Presidència. Segons ell, seria millor fer plens extraordinaris per poder debatre els acords.

El PSC va votar a favor per considerar que és una decisió que afecta cada ajuntament. El seu portaveu, Josep Guix, va precisar que no veia clar el tema dels lectors de matrícules perquè, segons va considerar, ho hauria d'assumir la Generalitat.

El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixach, va definir els lectors de matrícules com una eina que servirà d'ajuda als Mossos d'Esquadra a l'hora de detectar els grups organitzats de lladres que entren a les cases de les urbanitzacions i els pobles de la comarca. Va apuntar que concretar el pla ha costat molts esforços al Consell Comarcal de la Garrotxa. Vigilar els lladres f

