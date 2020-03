Degoteig de denúncies per no respectar l'estat d'alarma a les comarques de Girona

"On va?", "què feu -en plural- tots junts aquí?" Són frases que les policies locals, vigilants municipals i els Mossos d'Esquadra no paren de dir aquests dies a les poblacions de les comarques gironines arran de l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol.



Els cossos policials vetllen perquè es compleixin les restriccions de mobilitat i d'obertura d'establiments establertes en el decret d'estat d'alarma aprovat arran de la crisi del coronavirus.



Les denúncies no paren de créixer i cada dia se n'estan interposant malgrat ja trobar-nos en el quart dia d'estat d'alarma.



Fonts policials de diversos cossos, coincideixen que encara hi ha alguna gent que de forma "irresponsables" volta pels carrers o es troba en grup a qui els han de cridar l'atenció i finalment, sancionar. També s'han trobat amb establiments que malgrat haver de tenir la persiana avall, intenten saltar-se la llei sense cap mena de vergonya.



Els dos primers dies de decret d'alarma molts cossos policials van optar per informar abans de sancionar però els dos últims dies la major part dels que hi ha a la província ja estan sancionant per evitar que el coronavirus es propagui.



En moltes poblacions, els cossos policials són els qui amb megàfon en mà han sortit pels carrers a avisar. Però en molts d'altres, els agents surten al carrer -amb el perill que els pot suposar- i es troben amb persones a qui sancionar. D'altres, munten controls als accessos de les poblacions i en carrers, aturen vehicles i depenent de la situació, en el cas de vulnerar el decret, també se'ls denuncia.



A Blanes és l'únic lloc on de moment ha transcendit una detenció. Segons informa l'ajuntament, el detingut està acusat per agressió a l'autoritat quan se'l volia identificar, i el cap de setmana es va haver d'intervenir en una cinquantena de locals per requerir que tanquessin. En total, la Policia Local de Blanes ha aixecat 16 actes.







El degoteig de denúncies ja és una realitat.

És una vergonya que alguns dels que s'han vingut a refugiar continuïn fent com si res, passejar, anar a comprar tota la família, jugar a pàdel amb la colleta, bicicleta, ... es pensen que ens #quedemacasa perquè ells facin vacances, ep! n'hi ha algun de local que també. https://t.co/22ajrlyPTL — Josep Maria Cervera?? (@Josepmcervera) March 17, 2020

per exemple, només ahir la Guàrdia Urbana va interposar 40 denúncies per desobeir el decret. En total però, van identificar 209 persones i es van controlar 139 vehicles.també s'ha començat a sancionar i ahir es van donar a conèixer les primeres multes. En les últimes hores, se n'han interposat més, concretament 27.En poblacions costaneres comdes de l'inici de l'aplicació del decret fins ahir, ja porta un centenar de denúncies.ja tenen deu actes interposades. El dissabte per exemple els agents de la Policia Local de Castell-Platja d'Aro van fer tancar un bar que estava obert i no va fer cas a les indicacions. La resta són per persones que es van saltar el confinament. El municipi costaner està molt acostumat a rebre turistes però també molta gent que hi va passar el dia per fer unes compres.Per veure com haa la vila, la Policia Local ha utilitzat les càmeres que té instal·lades a la població i ahir -comparat amb fa dues setmanes, mostren que el trànsit rodat ha baixat un 72% a la població. La Policia Local per evitar que la gent se salti el decret d'alarma també està fent controls estàtics i per exemple des d'ahir a les 6 del matí i fins avui a la mateixa hora, n'ha realitzat 27. També compta amb agents que patrullen pel poble.A la població veïna deper exemple, en les últimes hores s'han aixecat dues actes. La primera va ser ahir el matí en un bar del barri de Sant Joan. La Policia Local va comprovar que tot i que tenia la persiana baixada a dins en canvi, hi havia persones consumint i fumant. Se'ls va denunciar per incompliment del decret del covid19, i altres temes administratius que incomplia. Avui per exemple, també s'ha denunciat una persona que estava tranquil·lament a la platja, cosa que està prohibida., des de l'inici d'aplicació del decret, la seva policia local ha interposat vuit denúncies. Sobretot a joves que estaven al carrer quan no pertocava.En una altra població del Baix Empordà, a, de moment només s'ha denunciat un establiment. Els agents locals van aixecar acta la primera nit d'aplicació de tancament en un bar que servia a la gent tot i tenir la persiana baixada. Per altra banda, ahir la Policia Local va aturar 300 vehicles en controls i va identificar 450 persones. En aquest cas no es van haver d'interposar denúncies.A laen canvi, la Policia Local només ha hagut d'aixecar una acta per incompliment de l'estat d'alarma. Una persona es va saltar el confinament.A l'extrem nord de la província de Girona, as, per ara s'han aixecat dues actes. Una d'elles per estar en grup en un camp de futbol. Els agents locals estan realitzant avui controls conjunts amb els Mossos per evitar infraccions del decret.A la localitat fronterera de la, on el tancament de fronteres ha tingut un gran efecte, la Policia Local també ha hagut d'interposar ja denúncies. Concretament, en porta sis per saltar-se el confinament. O sigui, per sortir al carrer sense haver d'anar a comprar, ni a la farmàcia ni entre altres., també són molt contundents. El seu alcalde, Josep Maria Cervera, en els últims dies ha alertat que el municipi tenia problemes perquè moltes persones de segones residències sortien els carrers. Des del primer moment, Protecció Civil i la Guàrdia Municipal ha fet avisos a la gent però finalment, ahir van començar a sancionar. Les actes les van haver d'aixecar juntament amb els Mossos d'Esquadra, en van interposar almenys una, de 600 euros.també és un dels municipis on s'ha hagut de multar. Fins al moment,els agents de la Policia Local han realitzat 34 actuacions en referència al decret d'alarma que han conclòs en 31 advertiments i 3 actes de sancions, la Policia Local ha advertit 64 persones i n'ha denuncia 12 per desobeir el confinament. A aquestes últimes, se'ls ha imposat una sanció de 600 euros. Els agents també han informat 15 comerços de les limitacions de la seva activitat i se n'ha fet tancar 27. Alhora, els agents locals han fet ja sis controls conjunts amb Mossos d'Esquadra.En el marc de l'estat alerta, s'han suspès els permisos de què disposaven alguns agents de la policia, de manera que tota la plantilla està mobilitzada i en actiu per donar resposta a les necessitats actuals. Una mesura que s'ha realitzat en la majoria de les policies locals.A la Selva interior, ahir a la tarda, la Policia deja havia aixecat vuit actes. Una a un restaurant per haver obert i se'l va fer tancat. Se l'imputa un delicte contra salut pública tal com marca el decret.La resta de denúncies són a persones que aquests dies s'han saltat el confinament. Per exemple, van enxampar un home fent footing i un grup de joves a qui ja s'havia avisat, seguien al carrer tots junts., de moment la Policia Local no ha hagut d'aixecar cap acta. Fonts municipals asseguren que els locals van tancar sense cap problema i que només hi ha obertes les que el decret permet. Per altra banda, avui dia de mercat, gairebé no s'ha vist ningú comprant-hi.A la capital de la Garrotxa, la Policia Municipal d'#Olot ha aixecat cinc actes de denúncia a particulars i vuit a locals que no respectaven el confinament.En les últimes 24 hores, els Mossos d'Esquadra han denunciat 39 persones per saltar-se el confinament a la Regió Policial de Girona. Per contra, no han hagut de tancar cap local.