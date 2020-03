L'aventura d'uns banyolins per tornar del Marroc

Un grup de banyolins explica la seva "aventura" per tornar a casa des del Marroc, on van marxar de viatge amb avió pocs dies abans que esclatés l'alerta pel coronavirus.

L'agència de viatges banyolina Triventur Experiences va organitzar un viatge del 8 al 17 de març, i explica que van haver de fer les maletes 4 dies abans perquè el govern marroquí va començar a anunciar la suspensió de vols amb Espanya, tant d'anada com de tornada. També ho va fer amb el trànsit marítim.

L'odissea va durar dos dies, on no hi va faltar ni incertesa ni confusió. "El dia 13 vam sortir amb cotxe del desert de Merzouga en direcció a l'aeroport de Marràqueix, havent de creuar l'Alt Atlas durant 9 hores", relaten en un escrit.

La intenció del grup era volar a Barcelona i fer escala a alguna ciutat europea, però cada vegada hi havia més vols cancel·lats.

"Tot i que ens arribaven moltes informacions sobre un possible tancament imminent de la frontera, vam decidir que la millor solució era sortir per Ceuta", expliquen. Això va iniciar un nou recorregut de vu it hores amb furgoneta fins a arribar a la terminal de vaixells de la ciutat.

Un cop allí, van aconseguir agafar un vaixell que els va dur a Algesires. Un cop a Espanya, van arribar amb taxis a Màlaga i un cotxe de lloguer els va dur a l'aeroport de Barcelona, on els esperava el seu vehicle propi.

Els joves descriuen el periple "d'aventura", i afegeixen que "ara podem explicar-ho amb tranquil·litat després de molts nervis i confusió per poder tornar a casa".

A la carta, els viatjants aprofiten per insistir a la població que "és el moment de quedar-nos a casa". Així mateix fan un crit a la "responsabilitat, solidaritat i al sentit comú per afrontar aquesta nova realitat del coronavirus".