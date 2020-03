Crit d'alerta d'entitats socials davant la manca de guants i mascaretes profilàctiques

Les organitzacions socials que atenen persones amb discapacitat pateixen, com totes les que treballen de manera directa amb les persones, la manca generalitzada d'existències de guants i mascaretes profilàctiques. Entitats com la Fundació Estany, de Banyoles, o Ramon Noguera, de Girona, utilitzen les xarxes socials per fer una crida a la solidaritat ciutadana i aconseguir un material que els proveïdors habituals ja no tenen.

Els perjudicis són extensibles a tot el col·lectiu, tal com ha alertat la Taula del Tercer Sector de Catalunya –amb més de 3.000 entitats sense ànim de lucre, també a Girona–, que reclama al Govern de la Generalitat que proporcioni el material de seguretat i de prevenció necessari per no posar en risc ni els professionals ni les persones vulnerables que no han deixat d'atendre durant el confinament.

La Fundació Ramon Noguera, que atén 1.100 persones amb discapacitat intel·lectual i els seus centres especials de treball tenen 400 treballadors en plantilla, ofereix un exemple del problema. Aquest dijous s'ha afegit a la crida pública d'altres entitats i, a través de les seves plataformes virtuals, ha fet saber que necessitarà guants d'un sol ús de làtex o nitril, mascaretes quirúrgiques, de filtració FFP2 i ulleres de protecció ocular per al personal d'atenció directa; «com sabreu –afegia–, els proveïdors tenen dificultats per servir-los» i facilitava una adreça de correu electrònic per informar que se'n té o se sap on trobar-ne (comunicacio@grupfrn.cat).



Donació anònima a una farmàcia

La Fundació Estany va llençar la petició dimecres –també a través de les xarxes socials, amb l'adreça de correu info@fundacioestany.cat com a contacte– i l'endemà la directora, Isa López, ha celebrat que «l'acollida de la gent ha estat extraordinària». Per posar alguns exemples, han rebut mascaretes de persones que en tenien a casa perquè pintaven o hi fan activitats artístiques, els han reservat material al seu nom o algú ha fet una donació anònima de 200 euros a una farmàcia perquè en comprin. «Per tant, ja tenim mascaretes per uns quants dies», ha dit López.

En paral·lel, la directora de la Fundació Estany –amb disset persones ateses a la llar residència i nou més rebent suport a domicili– ha explicat que «s'ha creat una xarxa de gent que cus mascaretes de roba» que, admet, «no són totalment eficients per al coronavirus, però si més no permeten fer una barrera de protecció» per als professionals que ofereixen atenció directa. Tot i que la majoria de les aportacions provenen de la comarca de l'entitat, el Pla de l'Estany, també han rebut l'oferiment d'una associació de dones de comerços de Platja d'Aro que saben cosir i ara tenen temps per fer-ho.

A banda de mascaretes, també necesiten guants que –especifica– «utilitzem sempre per higiene», i mentre que solen comprar deu caixes de cop, ara només poden fer comandes d'una o dues.



De 23 a 75 euros en una setmana

La fundació també ha comprovat l'encariment del gel hidroalcohòlic, un dels productes necessaris per rentar-se les mans, garantir la higiene i trencar la cadena de contagis. A la Fundació Estany, la setmana passada van comprar una garrafa de cinc litres per 23 euros, mentre que dimecres els en van cobrar 75. A la botiga van atribuir l'encariment del preu al fabricant.

Però no tot és material i la Fundació Estany hi afegeix una altra crida, en aquest cas «a la solidaritat de coach o professionals especialistes en la gestió d'equips per fer sessions virtuals amb nosaltres».