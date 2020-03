Empreses del lleure educatiu critiquen l'«ambigüitat» de les ajudes per al sector

L'Associació catalana d'empreses de l'oci, l'educació i la cultura ha criticat «l'ambigüitat» de les mesures econòmiques acordades pel Govern de l'Estat i de la Generalitat per afrontar l'impacte del coronavirus en el sector i ha advertit que estan en una «situació molt delicada».

L'Acellec va subratllar ahir, en un comunicat, el «desconcert» de les empreses que presten serveis de menjadors escolars per la manca de concreció de les mesures, així com l'impacte per a les que programen activitats escolars i les que organitzen colònies que, segons denuncien, han quedat fora de les ajudes.

«El sector de l'oci educatiu porta acumulats retards molt importants en el pagament de serveis que depenen de l'administració, com són les beques de menjador escolar», va remarcar l'entitat, que es va referir a la «desconfiança» del sector respecte dels compromisos de les administracions.

L'associació ha demanat aclariments urgents a la Generalitat, que precisi un protocol concret i fiable per fer efectives les ajudes anunciades, que sigui àgil en els pagaments i que aquests incloguin els sous des del primer dia de tancament de les escoles. Així mateix, ha reclamat a l'administració que inclogui els serveis de colònies i d'activitats extraescolars en les línies d'ajuts, encara que no es gestionin per la via de la contractació pública .