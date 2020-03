Espanya arriba als 25.000 contagis, amb un 5% de letalitat

Els casos de contagi per COVID-19 a Espanya van augmentar un 24,7% en un dia, fins a fregar gairebé els 25.000 infectats (24.926), i fins ahir dissabte s'havien registrat 1.326 morts, un 32% més que feia 24 hores, segons les dades ofertes pel Ministeri de Sanitat. Ingressats a l'UCI hi havia 1.612 pacients, 471 més que divendres, cosa que està produint una sobrecàrrega a les instal·lacions, i un total de 2.125 malalts ja s'han recuperat, 540 més que abans d'ahir. La Comunitat de Madrid segueix sent la més afectada per la pandèmia i havia registrat en les últimes 24 hores 176 morts més, fins a un total de 804, que suposen el 60,6% de les defuncions a tot l'Estat.

Al recinte firal d'Ifema de la capital espanyola s'hi instal·laran, amb ajuda de la Unitat Militar d'Emergències (UME), 5.500 llits per a casos lleus de coronavirus i una UCI per als més greus en un dels seus pavellons, mentre que un altre està ja dedicat a acollir persones sense llar asimptomàtiques. Per lluitar contra aquesta crisi sanitària el president del Govern, Pedro Sánchez, va constituir ahir per videoconferència el Comitè Científic del COVID-19. Liderat pel doctor Fernando Simón, està format inicialment per sis experts espanyols de diferents regions i especialitats mèdiques i científiques, entre ells, l'especialista de l'hospital Clínic Antoni Trilla, així com un facultatiu radicat a Estats Units.

La letalitat del coronavirus a Espanya se situa en el 5% dels casos confirmats i fins ahir ascendia a 1.326 morts, encara que Sanitat insisteix que aquest percentatge, «que pot semblar molt alt», no és real, perquè no té en compte tots els contagis per COVID-19. Així ho va explicar María José Sierra, cap d'àrea del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, que va insistir que per entendre aquesta xifra cal tenir en compte que en aquests moments les proves diagnòstiques fonamentalment estan centrades en persones hospitalitzades.

De fet -va explicar- una mica mes del 50% dels positius que hi ha a Espanya estan o han estat hospitalitzats. Sierra va substituir ahir Fernando Simón, en la tradicional roda de premsa posterior a la reunió del Comitè de Gestió Tècnica del coronavirus, ja que aquest es va fer les proves del COVID-19 perquè des d'ahir presentava símptomes (fonamentalment tos), però va donar negatiu. Sierra va explicar també que hi ha unes 13.000 persones hospitalitzades i el 12% d'elles han requerit UCI. «Els casos estan augmentant i seguiran fent-ho», va advertit aquesta experta, que va afegir, però, que aquesta elevació de les dades ja s'esperava.

Italia: 4.825 morts

A Itàlia les xifres encara són més alarmants i ahir va registrar 4.825 morts amb coronavirus, 793 més en només 24 hores, el mateix dia en què compleix un mes des de la detecció del primer brot al nord del país. El Govern estudia si les mesures d'aïllament imposades són suficients per frenar la pandèmia. Segons l'últim butlletí oficial, el nombre de contagiats actualment és de 42.681 persones i 6.072 s'han curat, de manera que el nombre total de contagis des de l'inici del brot són 53.578.

L'executiu italià ha tancat ja tots els parcs públics, ha prohibit els desplaçaments a les segones residències, ha clausurat escoles i universitats, llocs d'oci i negocis no essencials i ha limitat els moviments de la gent per qüestions laborals, de salut o per necessitat. Però aquestes mesures no estan aconseguint, de moment, frenar la propagació de virus, segons algunes veus, perquè la població (o una part massa gran, encara) no se les pren seriosament.

A la Xina, en canvi, comencen a veure el final del malson. Ahir s'hi va viure el seu tercer dia consecutiu sense nous contagis de coronavirus, encara que els casos detectats procedents de l'exterior continuen augmentant, la qual cosa ha portat a extremar encara més les mesures de control a tots els que tornen al país, ja siguin nacionals o estrangers residents. En les últimes 24 hores el gegant asiàtic va registrar 41 dels anomenats casos «importats», descoberts en viatgers que arriben a la Xina des d'altres focus mundials de la pandèmia, una xifra que, tot i ser baixa, és la major comptabilitzada fins a la data. Centenars de milers de xinesos i estrangers residents al país, entre ells molts estudiants, que es trobaven fora des del començament del brot, aprofiten la millora de la situació actual per tornar des de zones ara més afectades, com els Estats Units o Europa.

