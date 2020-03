Habilitat l'espai cívic del Mercadal per a persones sense llar

L'Ajuntament de Girona ha habilitat el menjador de gent gran del Centre Cívic del Mercadal perquè puguin anar-hi a fer els àpats les persones sense sostre. D'aquesta manera es pretén descongestionar La Sopa, que ha rebut nous usuaris els darrers dies. Així, es podrà servir el dinar a un major nombre de persones sense llar en diversos torns i es reforcen les mesures de prevenció contra el coronavirus. Els usuaris i usuàries que facin ús del centre del Mercadal vindran derivats exclusivament per La Sopa, i podran dinar allà mateix, a banda d'emportar-se també el sopar.

A més, el consistori segueix treballant per habilitar el pavelló municipal de Palau II per acollir persones sense sostre. Voluntaris de Protecció Civil ja han estat prenent mides de l'equipament, i el consistori ja ha fet crides a empreses o particulars que puguin cedir material de llit com llençols, mantes o coixins perquè estiguin disponibles quan entri en servei. El que es busca és que les persones sense sostre puguin fer el confinament amb totes les mesures d'higiene i alimentació.

Finalment, també s'està fent un un seguiment dels diversos comerços i supermercats que estan oberts aquests dies ja que ofereixen productes bàsics d'abastament, i una intensificació de la seguretat i la neteja als seus voltants, segons ha informat el consistori.