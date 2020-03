«El coronavirus ha mutat molt ràpid a formes molt més agressives»

El viròleg veneçolà Daniel Scott-Algara va saber a mitjans de gener, mentre sopava a Colòmbia amb el científic de Vigo Alfonso Blanco, que la pneumònia pel nou coronavirus, que en aquells dies les agències d'informació denominaven simplement «misteriosa malaltia» amb un grapat de casos a Wuhan, arribaria a ser una pandèmia mundial si no es prenien mesures molt dràstiques. Revela que hi havia un pla internacional per contenir una possible soca de grip tan mortífera com la de 1918, però que no va funcionar. Després d'haver disseminat a Wuhan, una ciutat de la mida de Londres, «era gairebé segur que el virus s'expandiria per la resta del món», apunta.



Vostè va dir al voltant del 15 de gener, quan va rebre l'alerta que hi havia una desena de casos a la Xina, que la cosa «pintava malament». Què el va fer pensar així en una data tan primerenca?

Havent-hi un període d'incubació de 14 dies, vostè pot fer regles matemàtiques i pot imaginar que, si hi ha deu casos, s'ha de multiplicar per cent per saber que realment hi ha mil casos. Estàvem sopant tranquil·lament a Medellín (Colòmbia), durant el primer curs llatinoamericà de Fonaments de Citometria de Flux, i vaig rebre l'alerta virològica que avisava de 10 casos. I vaig dir que això tenia molt mala pinta. Fins i tot amb mesures per aturar les noves contaminacions, ja amb 10 casos declarats era bastant tard.

També va considerar llavors que pel tipus de règim que hi ha a la Xina hi havia poca transparència i que les autoritats xineses van tardar a comunicar el brot a l'Organització Mundial de la Salut (OMS)? És per aquesta raó que els casos reals podrien ser llavors molt més nombrosos que els oficials?

Podria ser, perquè un pot imaginar, en un país tan gran i tan poblat, que hi va haver un retard en la transmissió de la informació. Xina és un país molt centralitzat, tot passa per Pequín. I es pot imaginar que des d'un punt de vista polític van creure que podien controlar la infecció en un començament i que no hi havia necessitat de notificar-ho a l'OMS.

El portaveu del Govern d'Espanya en aquesta crisi, Fernando Simón, va dir el 31 de gener que Espanya no tindria «més enllà d'algun cas diagnosticat», quan aquest dia es va registrar el primer cas del país, un pacient alemany a La Gomera . Es van equivocar els epidemiòlegs? No van utilitzar bé els models matemàtics?

No, jo no ho crec. Veient el que va passar a la Xina no es podia esperar que els casos fossin molt pocs, llevat que es posés una barrera d'acer per impedir que el virus creués d'un país a un altre. Quan es diu que hi ha pocs casos, en realitat es parla de pocs casos diagnosticats i segurs, però hi havia moltíssims més contactes i persones infectades. És un virus nou , no se'n coneixia exactament el mètode de transmissió, i amb els mitjans de transport actuals, una persona pot estar a la Xina i en un parell de dies, a Nova York. Com que no hi havia alerta era gairebé segur que el virus s'expandiria per la resta del món.

És clar.

És la mateixa polèmica que està passant ara a França. Les autoritats sanitàries no van fer bons càlculs durant el començament de l'epidèmia i van pensar que es podia controlar amb mesures molt menys dràstiques que les que s'havien implementat a la Xina. Naturalment no és el mateix tenir un govern democràtic, que ha de tenir un consens per prendre aquest tipus de mesures.

On posaria vostè el focus de la responsabilitat per la falta de mesures de contenció a l'expansió del coronavirus? En les autoritats xineses? En l'OMS? Qui va trigar a donar la veu d'alarma?

Jo crec que no cal buscar responsabilitats ara. Cal afrontar la pandèmia, que està a tot el món, i buscar els millors mecanismes per aprendre de cara al futur i dotar-nos de millors mecanismes per evitar futures pandèmies. Li recordo que amb el cas de la grip ja hi havia moltes mesures previstes, hi havia un «pla grip» per evitar la grip espanyola de 1918, però aquest pla que s'havia aprovat per la grip no va funcionar com hauria de funcionar, perquè no es coneixia el mecanisme de transmissió d'aquest virus. Van fallar les alertes, en el sentit que no es va creure en un model com el de la grip i no es va prendre prou en compte que era un nou model de transmissió.

Parlant de la grip, fins fa poc les autoritats sanitàries i alguns mitjans de comunicació van donar a entendre a l'opinió pública que això era com una grip estacional, que només produiria simptomatologia lleu, excepte en persones grans i malalts crònics. Fins i tot l'epidemiòleg espanyol Oriol Mitjà ho sostenia l'11 de febrer, i després va canviar d'opinió radicalment. Hi ha hagut falta d'informació, fins i tot dins de la comunitat científica, al voltant de la potencial gravetat i la manera de transmissió de la SARS-CoV-2, més contagiosa que altres?

Aquest virus és més contagiós i s'adquireix més aviat. Pot tenir un temps d'incubació de tres dies, que és molt poc. També cal tenir en compte que els virus evolucionen. Per això es canvia cada any el contingut de la vacuna contra la grip, perquè el virus que circula un any no és el mateix que el que circula l'any següent. I aquest virus ha evolucionat molt ràpid. Probablement ha estat menys agressiu en el començament, però amb el temps ha mutat a formes molt més agressives. El virus que va infectar la primera pacient probablement és menys infecciós que el que està circulant pel món.

També és major el període d'activitat d'aquest nou coronavirus respecte a d'altres virus quan s'assenta sobre superfícies?

D'estudis complets per comprovar la persistència del virus en superfícies crec que realment s'han fet només amb el virus de la sida, el VIH. Aquest coronavirus, aparentment, pot quedar actiu en certes superfícies fins a 3 o 4 dies, la qual cosa és bastant per a un virus.

El ritme reproductiu bàsic (R0), el nombre d'individus que pot infectar un sol contagiat, és també superior al d'altres virus?

Sí. Cal recordar que hi ha diversos tipus de «pacient». Hi ha pacients asimptomàtics que constitueixen un factor de transmissió de virus. En no estar malalts, aquesta gent va seguir tenint contacte amb molts individus. Es creu gairebé amb certesa que aquests asimptomàtics transmeten el virus igualment, el secreten per les vies respiratòries.

A Itàlia un pacient ha tingut una recaiguda. Es pot dir que aquest nou coronavirus té característiques que el fan semblant al VIH, en el sentit que és molt difícil d'eliminar, queda en un reservori i després reapareix?

Això encara està en controvèrsia. No se sap si una persona que està curada pot contraure el virus de nou. El temps ha estat summament curt i no coneixem la immunitat a llarg termini. En aquests casos que no s'han recontaminat, sinó que han contret de nou la malaltia, pot ser que es tracti d'una reactivació, perquè realment no estaven completament curats, sinó que tenien una replicació a baix soroll, molt baixa, que no es detectava, encara que el virus seguia estant aquí, i en certes condicions, en estar-se encara reproduint, pot exacerbar i produir símptomes. L'altra alternativa és que aquests pacients s'hagin reinfectat. No està encara demostrada cap de les dues hipòtesis. Cal molt més temps per estudiar aquests casos i arribar a una conclusió definitiva.

Potser per això l'OMS recomana als pacients guardar aïllament 15 dies després de la recuperació.

Sí. El problema és quin tipus d'eines es donaran als pacients. Estem parlant de serveis de salut completament sobrepassats, desbordats per l'epidèmia. Ja no parlem de pacients en teràpia intensiva, sinó d'hospitalitzats. Si a aquests pacients que ja estan ocupant moltíssimes llits els diem que han de quedar-se 15 dies més... Les autoritats sanitàries i polítiques han de prendre una decisió, si no, el sistema de salut es col·lapsarà. Es pot fer una hospitalització a casa amb unes condicions d'aïllament molt severes.

Es pot donar per fet que aquest nou coronavirus té un origen animal?

Crec que és gairebé cert. El coronavirus el coneixen bé els veterinaris. Forma part d'una família de virus que infecta molts animals domèstics, de criança i salvatges. El que se sap és que l'home s'interposa en la cadena de transmissió i que el virus s'adapta a l'ésser humà, en condicions que es poden discutir, per infectar-lo. És el que ha passat amb els diversos coronavirus que han infectat l'home. Per exemple, el VIH és un virus del mico que es va adaptar a l'home.

Hi ha una teoria conspirativa que situa l'origen d'aquest virus al centre de virologia de Wuhan. És possible crear un virus al laboratori o modificar-ne un d'existent per fer-lo més perillós? Pot aquell virus haver-se propagat accidentalment des d'un laboratori?

Tot pot ser possible, però cal tenir en compte que les condicions de seguretat biològica i bacteriològica d'aquest tipus de laboratoris són summament importants i extremadament estrictes. Sobretot, les dels laboratoris que treballen amb organismes biològicament modificats. Entre Estats Units, Europa i Àsia hi ha diferències entre les normes de seguretat, però són prou estrictes per impedir que aquest tipus de fenòmens es produeixin. Però res es pot excloure al cent per cent.

Caldria prohibir els mercats d'animals de la Xina i altres països asiàtics, en els quals s'emmagatzemen animals salvatges, silvestres i domèstics, que després són sacrificats sobre les mateixes superfícies, sense rentat entre un sacrifici i un altre, cosa que pot donar lloc a encreuaments de virus?

És un problema més profund que es podria discutir llargament ... En el fons és un problema cultural. Per exemple, als espanyols se'ls pot impedir consumir pernil cru? Cal prendre-ho amb molta precaució, perquè la cultura dels diversos països és important preservar-la. Potser el que caldria fer, com diu vostè, és prendre un control molt més important pel que fa als animals, a les carns que es venen en els mercats. Hi ha un exemple molt bo a França, on hi ha formatges tant de llet pasteuritzada com de llet crua. La Unió Europea va imposar controls més estrictes, perquè la llet crua pot transmetre certs bacteris i virus.

Ja.

Recordo que amb el VIH es va dir al principi que era un virus construït en diversos laboratoris nord-americans i que l'havien testat en certa població, i que després aquesta població va difondre el virus per la resta de la població mundial. Però està summament clar que aquest virus procedeix del mico i que no és en absolut un virus de laboratori. Aquestes notícies surten i desapareixen contínuament.

Quina opinió li mereix la política del Regne Unit, que fins fa poc ha mantingut oberts els centres educatius i només ha aconsellat a la resta de la població que eviti les aglomeracions? És possible aconseguir una immunitat col·lectiva d'aquesta manera?

Caldrà esperar a veure què passa al Regne Unit. El nombre de casos continua augmentant descrivint una corba similar a la dels altres països europeus. Al començament no tenien tants casos com a Itàlia, Espanya, França o Alemanya, però si veiem les corbes al començament, són gairebé idèntiques. El que fa el Regne Unit es coneix com immunitat de grup. És el que es busca amb una vacuna: si algú vacuna en una escola de 50 nens, els altres 40 estaran protegits indirectament, perquè la vacuna impedeix que hi hagi una transmissió en aquest grup. El virus no es reproduirà. Amb les vacunes hem de tenir el 85 per cent de les persones vacunada perquè l'altre 15% estigui protegit. Pot ser una mica menys en altres malalties. Pel que fa al Regne Unit, si se sap que cert sector de la població no estarà molt afectada, es deixa que s'infecti, desenvolupi immunitat contra el virus i protegeixi la resta de la població. Però vostè m'ha fet una pregunta molt important abans, sobre la reinfecció i la immunitat a llarg termini. És un virus sobre el qual no coneixem gairebé res. No sabem si tindrem immunitat a llarg termini, si aquestes persones es poden reinfectar i infectar altres. Això del Regne Unit és, més o menys, una loteria. Es veurà.

Hem vist una sèrie de països que s'han anat contagiant massivament i caient com fitxes de dòmino: després de la Xina, Corea del Sud, Japó, Iran, Itàlia, Espanya... Crida l'atenció la tardança a prendre mesures per part d'Espanya i també de França, on el cap de setmana passat multituds van acudir a mercats ambulants, terrasses i parcs. Els polítics no fan cas als científics? Hi ha algun problema de comunicació que expliqui això?

Cal considerar certes variables. Una és la cultura. En la cultura francesa no es pot imposar absolutament res. Per això hi ha tantes vagues i tantes manifestacions. La gent sempre s'oposa quan se li imposen certes mesures. És típic dels francesos. Per això a mi tampoc em va estranyar que la gent sortís a passejar i a aprofitar el sol tot i que les autoritats havien dit que no podien reunir-se més de deu persones. Estem en països democràtics que no són validats pel 100% de la població electoral. La quantitat de gent que no vota és summament alta. Les autoritats, des del president fins a l'Assemblea, són elegits per minories. Això influeix en el fet que els polítics siguin menys proclius a prendre mesures dràstiques com les que va prendre la Xina, que té un altre règim diferent. Si a França, de la nit al dia, s'hagués dictat que tothom havia de quedar-se a casa, la gent hagués sortit a manifestar-se contra aquesta mesura.