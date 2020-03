El comitè d'empresa del Santa Caterina es queixa d'haver de reutilitzar mascaretes i bates d'un sol ús

El comitè d'empresa de l'Hospital Santa Caterina de Salt (Gironès) ha denunciat la manca de protecció per a sanitaris. Els treballadors afirmen que han de compartir mascaretes de protecció del tipus FFP3 o utilitzar les FFP2 i mascaretes quirúrgiques durant set dies o més. Per altra banda, el comitè ha explicat que els sanitaris han de ruixar les bates impermeables al sortir de l'habitació per netejar-les, quan se suposa que son d'un sol ús. Per això creuen que aquestes bates tinguin el mateix nivell de protecció que quan s'estrenen. El comitè d'empresa apunta a la manca de material com el principal factor de l'elevat contagi de personal sanitari. Actualment, ja hi ha 103 treballadors infectats per coronavirus a l'hospital.

A més, els treballadors han demanat a la direcció del centre que realitzi un test del virus a tots els treballadors que han estat en contacte amb pacients positius de covid-19 tot i no tenir símptomes. A través d'un comunicat, els treballadors consideren que si es realitzés aquest test es podria apartar més ràpidament els treballadors contagiats i evitar el risc de propagació.

Els professionals afirmen que la manca de material està generant que cada vegada hi hagi més companys infectats, però també que els que queden hagin d'aguantar més pressió assistencial. Per això demanen que abans que la situació s'agreugi es faci arribar material de forma urgent per garantir la seguretat dels sanitaris i també dels pacients.