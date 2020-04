Els hospitals de Girona registren 13 noves morts i 158 contagiats pel coronavirus

A la Regió Sanitària de Girona tretze persones més han perdut la vida per culpa del coronavirus i ja se suma un total de 157 víctimes mortals des de l'inici del brot. El nombre de casos confirmats per coronavirus és ara de 1.608, 158 més durant la jornada d'ahir, dels quals 492 són professionals sanitaris. El nombre de persones ingressades en estat greu és de 106. La dada positiva, però, és que 79 persones van rebre l'alta mèdica, fet que suposa prop d'un 20% del total d'altes concedides fins ara, 408. A la demarcació hi ha 492 sanitaris amb el virus. En el conjunt de Catalunya la jornada d'ahir va deixar 129 noves morts i 1.298 nous contagis, mentre que a tot l'Estat s'han de sumar 809 morts, un 7,3% més, i un total de 7.026 nous contagiats.

Als hospitals gironins hi ha 610 persones ingressades per coronavirus, segons les dades facilitades ahir. El nombre d'altes hospitalàries acumulades que s'han produït en els hospitals de la Regió és de 408, de les quals 19 noves han estat a l'hospital Josep Trueta, on hi ha contagiats 78 sanitaris i 42 de l'atenció primària.

A l'hospital d'Olot cinc persones més han mort, tres la tarda del dijous i dues el divendres. Es tracta de persones grans amb patologies prèvies que, sumats als 16 anteriors, fan un total de 19 morts.

En aquest centre hi ha 54 pacients ingressats amb covid-19, dos d'ells a l'UCI. S'han donat tres altes, que se sumen a les 17 anteriors. Del personal, l'hospital d'Olot té 58 professionals contagiats, encara que tres s'han recuperat i han donat negatiu.

L'hospital de Figueres, de la Fundació Salut Empordà, no va lamentar ahir cap nova defunció i es manté en set persones que han perdut la vida. Han registrat sis nous positius. N'acumulen 138, dels quals 38 són professionals, els mateixos que el dia anterior. Sis persones van rebre l'alta.

A l'hospital de Palamós va morir dissabte un pacient i ja són cinc les víctimes. Al Baix Empordà hi ha 183 casos confirmats de coronavirus, dels quals 52 són professionals. 37 estan ingressats a l'hospital de Palamós.

Des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva van informar ahir de tres positius nous a l'hospital de Blanes, sense que ningú més hagi perdut la vida. A l'hospital de Calella sí han perdut la vida dues persones i ja en són 8.

L'hospital de Campdevànol i l'ABS Ribes-Campdevànol ha diagnosticat 68 casos positius i ha patit cinc defuncions des de l'inici de la pandèmia. En els darrers dos dies no s'ha produït cap defunció. En aquest moment hi ha 36 perssones ingressades i sis pacients traslladats a altres centres.

L'Hospital Transfronterer de la Cerdanya, que està fora de la regió sanitària de Girona, ha incrementat els positius de set a nou. Des de l'inici hi hagut una defunció. L'acumulat fins ara és de 33 positius, dels quals 26 hospitalitzats.

En el conjunt de Catalunya ahir s'arribava a les 2.637 morts per coronavirus en centres sanitaris, amb 119 persones que havien perdut la vida en les últimes hores, segons va informar el Departament de Salut. La xifra és inferior a la dels tres dies anteriors, quan s'havien comptabilitzat 242, 244 i 173 defuncions. Hi ha hgut 1.298 nous positius, sumant ja un total de 26.032 casos. Des de l'inici de la pandèmia fins ara, 2.249 persones han estat ingressades de gravetat –fins divendres, 141 menys. Del total de contagiats, 3.944 són professionals sanitaris. El total d'altes fins ahir era de 9.528, 893 més des de divendres.