Girona tancarà el servei de nit al pavelló de Palau 2 el 27 de maig

L'Ajuntament de Girona tancarà el servei de nit al pavelló Palau 2 per a les persones sense sostre el 27 de maig. No obstant això, es mantindrà el servei de menjar i d'higiene fins al 10 de juny. Aleshores es tancarà per tal que uns dies després recuperi els usos esportius habituals. Quan va obrir, fa unes setmanes, s'hi van acollir unes vuitanta persones i ara en queden 45. Els que han marxat ho han fet voluntàriament, segons l'Ajuntament. L'atenció a totes les persones seguirà al centre La Sopa o amb altres iniciatives que s'estan estudiant. Guanyem ha acusat el govern municipal de «falta de transparència» en relació amb el dormitori per a sensesostre.