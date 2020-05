Es restableix el servei ferroviari de l'R3 entre Ripoll i Puigcerdà

La circulació ferroviària de l'R3 entre Ripoll i Puigcerdà s'ha recuperat aquest dilluns després de set setmanes interrompuda per l'estat d'alarma. S'ha passat de les tres expedicions diàries per sentit que es venia fent amb el servei de bus alternatiu a un total de sis (una menys de les que hi havia abans de la covid-19).

Malgrat tot, des de la plataforma d'usuaris 'Perquè no ens fotin el tren' ho valoren positivament i subratllen que aquest és un servei "molt necessari". La represa del servei ha coincidit amb l'entrada de Puigcerdà a la fase 2 de la desescalada mentre que Ripoll continua estant a l'1. Des de l'Ajuntment de Ripoll lamenten que el servei de tren hagi estat interromput durant tot aquest temps i reclamen més inversió.

Puigcerdà i Ripoll tornen des d'avui a estar connectades per tren després de set setmanes d'interrupció d'aquest tram de l'R3 per les restriccions de l'estat d'alarma. Durant aquest temps s'ha donat servei alternatiu amb autobús i tres freqüències diàries per sentit. Des d'aquest dilluns, s'han posat en marxa sis freqüències per sentit i només en falta una per arribar al restabliment total del que hi havia abans de la covid-19. Falta el que es coneix popularment com a 'tren bala' que fa menys parades i és més ràpid.

Des de la plataforma d'usuaris 'Perquè no ens fotin el tren' creuen que la represa de la majoria de les freqüències és una molt bona notícia. Una de les portaveus, Montse Ayats, ha explicat a l'ACN que es temien que "entre el Gloria, la covid-19 i les obres pendents al túnel de Toses" servirien d'excusa perquè Renfe i Adif no apostessin per recuperar aquesta connexió ferroviària.

Des de la plataforma subratllen que és un servei públic "molt necessari" i que, malgrat pugui tenir pocs usuaris, cal seguir donant aquesta connexió al territori perquè la gent pugui continuar movent-se amb el tren per anar a treballar, al metge i la tornada a la normalitat.

També creuen que aquests dies s'ha fet una bona feina des dels diferents ajuntaments com el de Ribes de Freser i Puigcerdà per reclamar amb urgència la represa del servei i la falta d'inversió a la línia. I creuen que és la línia a seguir per continuar reclamant millores.



Ripoll lamenta la interrupció i reclama més diners

Des de l'Ajuntament de Ripoll lamenten que "en ple segle XXI " s'hagi hagut de tancar un servei "essencial" de connexió al territori malgrat que s'hagi ofert l'alternativa amb autobús. Segons l'alcalde, Jordi Munell, "no s'hauria d'haver interromput perquè connecta serveis sanitaris" i subratlla que en plena pandèmia hi havia ciutadans de diferents municipis del Ripollès que podrien haver utilitzat el tren per desplaçar-se fins a l'hospital de Campdevànol. Per Munell, "la notícia avui és un lament del que no hauria d'haver estat notícia".

D'altra banda, ha fet èmfasi en la falta de manteniment i les millores que històricament acumula aquesta línia i que venen reclamant des del territori. A tall d'exemple ha recordat que fa uns dies denunciaven la pèrdua d'efectius a l'equip de manteniment de la base que Adif té a Ripoll per persones que s'han trasllat o jubilat i que no s'han substituït. "Una base que dona servei a tot el tram més muntanyós del nord d'Osona fins a la Cerdanya està sota mínims de manteniment", lamenta l'alcalde. També els consta que aquests dies ha costat trobar maquinistes.

Per últim, ha assegurat que continuaran reclamant millores des del món local i organismes com la Xarxa C-17 i que estaran molt pendents de les obres al túnel de Toses que duraran uns set mesos i mig tot i que no saben quan començaran. "Aquest és un servei essencial que cal que sigui fiable i àgil perquè sigui un element de cohesió, desenvolupament i equilibri per als pobles com el Ripollès a partir de la connexió amb l'àrea metropolitana", conclou.

Text