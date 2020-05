Les Vetes denuncia «irregularitats» en les proves PCR

La direcció de la residència Les Vetes de Salt denuncia irregularitats per part de Salut en el procés de proves PCR que s'ha fet a usuaris i treballadors del centre. Assegura que s'han modificat les dates d'extracció dels empleats, entre els que hi ha setze contagis. En concret, les proves es van fer el 9 de maig, i els resultats van sortir el dia 16, una setmana més tard. En canvi, segons els informes de Salut, figura que l'extracció es va fer el dia 15.

Des de el Departament aclareixen que el passat divendres es van repetir els tests a tots els usuaris i treballadors de la residència Les Vetes, dins del programa Orfeu. La directora del centre, Àngels Teixidor, creu que, com va passar la darrera vegada, no tindrà els resultats aviat. «Tant de bo m'equivoqui, però em temo que aquestes proves trigaran com les anteriors», assenyala.

I és que la setmana passada, tal vom avançava Diari de Girona, la directora de Les Vetes va denunciar que els treballadors del centre no van saber els resultats del primer test, que va revelar que setze empleats havien donat positiu, fins una setmana més tard. La sorpresa, però, va arribar quan els informes que s'adjuntaven a l'historial clínic indicaven que només s'havia trigat un dia a donar els resultats, malgrat que Salut va reconèixer que hi havia demores en l'entrega. Aquesta irregularitat també ha suposat que alguns treballadors de la residència no hagin pogut fer-se el segon test fins al divendres passat.

El motiu és que el protocol marca que entre la primera i la segona extracció ha de passar un mínim de set dies. Com que la data estava equivocada, alguns dels metges de capçalera no van autoritzar una segona prova PCR, fet que va obligar a mantenir de baixa al personal i, per tant, un problema laboral al centre.

Va ser aleshores quan dues de les treballadores van decidir fer-se una prova serològica en una clínica privada. En els dos casos van sortir negatives, però els respectius metges de capçalera tampoc van tramitar l'alta de les empleades, argumentant que no era fiable i que no havien autoritzat aquelles anàlisis. A més, Teixidor es queixa que els informes que s'envien a l'historial clínic, a diferència dels privats, no van signats per cap professional. «No porten cap identificació de cap centre d'investigació o laboratori i no tenen el número de col·legiat de cap metge», lamenta.

Una altra de les principals queixes de Teixidor és la falta d'informació per part del Departament de Salut a les seves peticions. «He demanat repetidament que ens donin alguna explicació en relació a la demora de resultats i de les irregularitats que veiem, però no he tingut resposta, més enllà de repetir les proves als treballadors», remarca Teixidor.

«Màxima col·laboració»

Des de Salut, però, asseguren que treballen «colze a colze» amb la residència Les Vetes i vinculen el canvi de dates a una qüestió de procediment del laboratori que va analitzar les mostres. En relació a la negativa dels metges a donar l'alta a les treballadores que tenen una anàlisi de la clínica privada, Salut ho veu «lògic» ja que les proves no les havia demanat el propi facultatiu, sinó que les van fer les mateixes interessades.

Finalment, el Departament reconeix que hi ha hagut demores en l'anàlisi i entrega de resultats de les PCR dins del programa Orfeu, però asseguren que treballen per posar-hi solució. En aquest sentit, donen per fet que el segon cribratge que s'ha fet a la residència Les Vetes no trigarà una setmana com el primer en saber el resultat.