Ciutadans vol que el regidor de Blanes que ha abandonat el partit torni l'acta

Ciutadans (Cs) ha iniciat els tràmits perquè el regidor de Blanes José Antonio Morcillo torni l'acta al grup municipal després d'anunciar dilluns passat que abandonava la formació per divergències amb la direcció gironina i que seguiria al consistori com a no adscrit. En un comunicat, el partit taronja recorda que «tots» els càrrecs públics han firmat un codi ètic segons el qual es comprometen a tornar l'acta si abandonen el grup municipal. «El comportament d'aquest edil no s'adequa a les exigències d'un partit regenerador i democràtic com Cs», asseguren des de la formació.