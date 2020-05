La Selva aprova retornar a Educació les competències del menjador escolar

El Consell de la Selva va aprovar ahir retornar les competències de la gestió del servei de menjadors al Departament d'Educació. Ho va fer en un ple extraordinari a petició del govern (JxCat, PSC i Independents de la Selva). De fet, aquests tres grups van ser els únics que hi van votar a favor, ja que la resta de formacions a l'oposició (ERC, En Comú Guanyem, Cs i CUP) no li van donat suport. Els consellers d'ERC van abandonar el plenari telemàtic en el moment de la votació, després de mostrar el seu rebuig.

El president del Consell, Salvador Balliu, va recordar que porten «molts anys» demanant a Educació que resolgui alguns dels dubtes legals en la contractació del servei de menjador. «No podem seguir amb una competència que no sabem com exercir-la», va afirmar Balliu. El president va carregar contra Educació assegurant que «no ajuda» en la resolució dels problemes. «No podem tolerar que ens digui que està tot clar, quan no hi ha res clar».

El portaveu d'ERC, Joan Martí, va lamentar que el consell hagi convertit la gestió dels menjadors escolars en «una batalla política contra el Departament». Martí va recordar que hi ha diversos casos d'escoles públiques a la comarca que compten amb una gestió directa o indirecta del servei de menjadors i que en cap d'elles hi ha problemes.

La portaveu de la CUP, Ivette Casadevall, va lamentar que el president del Consell Comarcal hagi convertit la gestió de menjadors en un assumpte «polític» i va titllar la proposta de «totalment irresponsable». En Comú Guanyem va insistir en la necessitat de trobar una sortida conjuntament amb Educació. El portaveu de Cs, Miguel Ángel González, va assenyalar que el ple d'ahir era el resultat d'una «pugna política» entre els dos partits que governen a la Generalitat.