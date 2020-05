La cadena de favors que ajuda el comerç local de Palamós

Rebre un regal i fer-ne un altre amb l'objectiu d'ajudar el comerç local, un dels sectors tocats de ple per la pandèmia. A Palamós, una iniciativa ciutadana ha agafat l'esperit de la pel·lícula de Hollywood Cadena de favors i l'ha fet realitat, amb l'objectiu de posar el seu «granet de sorra» per combatre la crisi del coronavirus. La mecànica és simple: comprar un producte en una botiga local i regalar-lo a qui es vulgui. La seva ideòloga, Núria Lisbona, diu que inicialment la idea no era que qui rebés el regal fes el mateix, però que la mateixa gent és qui ha fet gran la cadena. Tant, que en tan sols tres setmanes, ja s'han fet més de 500 regals i la iniciativa ha traspassat fronteres, arribant a França i Singapur.

Menús, esmorzars, peces de roba, sessions d'estètica, un tallat de cabells, embotits... Tota mena de regals tenen cabuda en aquesta singular Cadena de favors. Qui l'ha impulsada és la palamosina Núria Lisbona. Inicialment, a través d'Instagram, però ara la iniciativa ja té també comptes al Facebook i Twitter. Just quan va començar el confinament, el millor amic de lLisbona estava a punt d'inaugurar un restaurant. Però l'arribada de la pandèmia i l'estat d'alarma ho va frenar tot. El local va estar tancat fins que es va permetre que els bars i restaurants comencessin a servir menjars per emportar.

«Per ajudar-lo, vaig decidir comprar-li menús durant tota una setmana; però en comptes de menjar-me'ls jo, vaig decidir regalar-los», explica Lisbona. I aquest va ser l'embrió que va fer néixer la cadena ciutadana. La Núria va regalar un menú a un altre amic, que havia hagut de fer un ERTO. I ell, al seu torn, va fer quatre regals més. «Inicialment, la idea no era que qui rebés el regal també en fes, perquè jo els donava a qui econòmicament havia patit la covid-19», diu Lisbona. Però la resposta de la gent –i sobretot, la dels mateixos comerciants- la va sorprendre. D'un regal es va passar a un altre. I després a un altre, i a un altre... I així, fins arribar al més de mig miler que Lisbona calcula que ja s'han fet a través de la cadena.

A Palamós, una de les veïnes que ha rebut –i també fet- regals amb aquesta Cadena de favors és Olga Grassot, que té un estudi de fotografia al carrer Major. La propietària d'una botiga de roba del mateix carrer, que és amiga seva, li va regalar una samarreta. «No m'ho esperava i em va fer molta il·lusió», explica. Ella ha hagut de tancar el negoci mentre ha durat el confinament, perquè tot i que és autònoma no tenia clients. Després de reobrir, i quan va rebre el regal li la seva amiga li va explicar la mecànica, va decidir sumar-se a la iniciativa. Per continuar la cadena, que ja sembla imparable, ella ha regalat una sessió fotogràfica a una altra amiga seva. El projecte ha traspassat fronteres. El primer dia, la Cadena de favors ja va arribar a Cardona, però també a d'altres municipis, tant propers com llunyans, com ara Palafrugell, Calonge, Santa Coloma de Gramenet o la mateixa Barcelona. «Fins i tot, s'ha estès fins a València, França o Singapur; també, perquè allà hi ha persones que coneixem i que han decidit seguir-la, però realment fa il·lusió», explica Lisbona.