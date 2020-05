Les hipoteques resisteixen el març del confinament

L'inici del confinament el març passat no va frenar la signatura d'hipoteques a Girona. Segons les dades provisionals del mes de març fetes públiques per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el nombre de contractes va augmentar un 7,3% més respecte al mateix període del 2019. En total, aquest març a la província es van constituir 544 hipoteques, mentre que 12 mesos abans la xifra va ser de 484.

A l'espera de conèixer els resultats definitius, la xifra del març del 2020 és força positiva malgrat ser el mes d'inici de la pandèmia i de l'aturada de la majoria d'activitats econòmiques. De fet, és la millor en un mes de març des del 2012, quan es van signar a Girona 611 contractes.

El tercer mes del 2020 també va ser sorprenentment positiu pel que fa a l'import de les hipoteques. El total de capital prestat va sumar més de 75 milions d'euros a la província, 10 milions d'euros més que fa un any. Com en el cas dels contractes, també va ser el millor març des dels 97 milions registrats el 2011. En comparació amb el mes de febrer però, sí que hi va haver una davallada, concretament del 12,4%. De fet, les xifres de l'INE mostren que el febrer passat va ser el millor des del 2011 pel que fa al nombre de contractes signats.



El pitjor encara ha d'arribar

Des del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (API), ressalten que «la covid-19 ha frenat moltes operacions» i que això pot explicar la caiguda respecte el febrer. En aquesta línia, els portals immobiliaris creuen que les dades de l'INE encara no reflecteixen la patacada que asseguren que ha patit el sector durant els mesos de confinament. En aquest sentit, constaten que l'estadística d'hipoteques publicada ahir mostra ja els primers impactes provocats pel coronavirus, però no tota la magnitud del daltabaix.

En declaracions a Europa Press, el cap d'estudis d'idealista, Fernando Encinar, assegura que, tot i que les dades mostren l'inici de l'aturada provocada per la pandèmia, «no recullen encara la forta caiguda registrada durant aquesta primavera». Això, segons Encinar, es deu al fet que l'estadística recull operacions signades algunes setmanes abans i al fet que moltes de les que estaven a l'espera de signatura van aconseguir tancar-se per motius d'emergència. «Per tant, és d'esperar que les pròximes estadístiques ofereixin dades encara més negatius en els pròxims mesos», va assegurar.

Sobre les dades de març, va apuntar que és «rellevant» que la majoria de les operacions ja són a tipus fix, «a causa de la forta competència entre entitats i a les agressives ofertes llançades en 2020 per a aquest tipus de préstecs». De fet, creu que, sens dubte, el tipus fix «és la millor manera de protegir-se en el futur de qualsevol vaivé de l'euríbor i permet una planificació financera sense ensurts».



Operacions aturades

Per la seva banda, la directora de comunicació de Fotocasa, Anaïs López, va assenyalar que moltes de les operacions que estaven en marxa a mitjans de març es van quedar parades per l'estat d'alarma. «Així, a causa de el confinament ja que els notaris atenien només aquelles operacions que fossin urgents, com en el cas d'arres que estiguessin a punt de caducar, moltes operacions que estaven en marxa durant el mes de març es van haver de parar, i les que no s'havien iniciat i no eren de caràcter urgent han quedat posposades fins que s'ha reprès certa normalitat», va explicar. A Catalunya la caiguda d'hipoteques respecte el març passat ha estat de només el 4%, mentre que al conjunt d'Espanya la davallada ha estat superior al 14%.