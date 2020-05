El Regne Unit comunica 412 noves morts per coronavirus i ja arriba a 37.460

El Regne Unit va comunicar ahir 412 noves morts per covid-19 en residències, llars i domicilis, cosa que augmenta la xifra de morts fins als 37.460, i va detectar altres 2.013 casos d'coronavirus, va informar el Ministeri de Salut britànic. El Govern britànic continua amb els seus plans de desescalada i planeja reobrir escoles i mercats a l'aire lliure a Anglaterra a partir de dilluns que ve, encara que la resta de regions de país (Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord) segueixen un full de ruta molt més restrictiva. Malgrat el malestar que la ràpida tornada a les aules ha provocat en associacions de pares i professors, les escoles ja estudien la manera de reprendre les classes mantenint la distància social i les mesures d'higiene necessàries, i els comerços no essencials es preparen per aixecar la persiana a partir de l'15 de juny.