Concepció Veray serà la nova cap de gabinet de Garcia Albiol a Badalona

L'exregidora del PP a Girona Concepció Veray serà la nova cap de gabinet de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia-Albiol, que va recuperar el càrrec el 12 de maig passat, després de la renúncia de l'anterior batlle, Àlex Pastor (PSC), a qui els Mossos van enxampar conduint begut i saltant-se el confinament. Segons ha pogut saber Diari de Girona, un cop ja s'ha aprovat el cartipàs municipal, es preveu que la incorporació de Veray al seu nou càrrec sigui ràpida.

Veray compta amb una extensa trajectòria política a les seves esquenes, sempre vinculada al PP, amb el qual ha ostentat tant càrrecs públics com de partit. Durant setze anys va ser regidora popular a l'Ajuntament de Girona (2003-2019), des d'on es va mostrar molt crítica amb l'independentisme. El 2011 també va aconseguir la complicada acta de diputada del PP al Congrés per Girona, tasca que va exercir durant un mandat. A més, també ha ostentat càrrecs orgànics dins del seu partit, ja que va ser presidenta provincial de les Noves Generacions i posteriorment presidenta del partit a la província de Girona. Durant una temporada també va treballar com a assessora del PP a la Diputació de Barcelona.

A les eleccions municipals de l'any passat, Veray, que tornava a encapçalar la llista del PP a Girona, es va quedar fora de l'Ajuntament, fet que va suposar la seva desvinculació –temporal– de la política. En els darrers mesos s'ha dedicat a la seva activitat professional, vinculada al món de la comunicació, i entre altres ha estat tertuliana a RAC1. Dins del PP, Veray és molt pròxima a l'expresident provincial Enric Millo –actualment alt càrrec a la Junta d'Andalusia– i durant les últimes primàries del partit va donar suport públicament a Soraya Sánez de Santamaría, que va perdre davant de Pablo Casado.



Alcalde contra pronòstic

A partir d'ara, la tasca de Veray serà la d'exercir de «mà dreta» de Garcia Albiol després que el líder del PP badaloní recuperés la vara d'alcalde de forma totalment inesperada fa poques setmanes. Després de la renúncia d'Àlex Pastor (PSC), detingut quan conduïa begut durant el confinament i que va agredir un dels agents que el va detenir, semblava que la resta de partits de l'oposició badalonina es posarien d'acord per arribar a un acord que deixés fora de l'alcaldia Albiol, que va encapaçalar la llista més votada en les eleccions del maig de l'any passat. Tot i això, a última hora Guanyem Badalona –el partit encapçalat per l'exalcaldessa Dolors Sabater– no va signar l'acord al qual sí que havien donat el vistiplau PSC, ERC, Comuns i JxCat, de manera que, contra tot pronòstic, en el ple d'elecció del nou alcalde, Garcia Albiol va recuperar el càrrec en ser el líder de la llista més votada.