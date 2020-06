Girona acumula 31 positius més però Salut no aclareix quan s'han diagnosticat

Dijous a la nit, Girona ja acumulava un total de 6.847 positius per coronavirus, segons va informar el Departament de Salut ahir. D'aquesta manera, es van sumar 31 casos nous. Aquesta dada seria significativa si s'haguessin diagnosticat en tan sols 24 hores, però Salut no va especificar si es van detectar en un sol dia o bé si corresponen a un acumulat de dies anteriors.

Aquesta ambigüitat a l'hora de publicar les dades fa pràcticament impossible determinar quina és la situació actual del contagi a Girona i, per tant, especificar si hi ha hagut o no algun rebrot. Però s'ha de tenir en compte que dimecres es van produir 22 nous casos positius del coronavirus en només un dia. Segons el mateix informe, ahir hi havia les mateixes morts acumulades que la darrera actualització, un total de 783. Això no garanteix que dijous no n'hi hagués cap de nova, senzillament s'ha d'esperar a futures actualitzacions per determinar-ho.

Com a bona notícia, el nombre d'altes segueix augmentant dia rere dia i ja se n'han donat 2.647.



Catalunya suma 17 morts

Un total de 12.358 persones han mort per la COVID-19 a Catalunya, segons les dades difoses per Salut, que informa de disset noves defuncions sense especificar tampoc quan s'han produït. Del total de víctimes, 6.755 han mort en un centre hospitalari o sociosanitari, 4.061 en una residència i 784 en un domicili, mentre que la resta són casos no classificables per manca d'informació, segons Salut.

A Catalunya s'han registrat 68.002 casos positius acumulats, 302 més que la darrera actualització, i, des que va començar l'epidèmia un total de 4.080 persones han estat ingressades de gravetat en una UCI, on n'hi ha 120, set menys que la darrera actualització. Quant als professionals de residències, 1.545 estan aïllats per sospita o confirmació de COVID-19, 110 menys que la darrera actualització.

El departament de Salut va informar que, des que va començar la pandèmia, s'han comptabilitzat 38.544 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la COVID-19, 43 en només un dia. Quant a les residències de la tercera edat, un total de 14.067 persones, 42 més que l'última actualització, han estat confirmades com a positius per coronavirus.

Sanitat va registrar 27.135 morts per coronavirus a Espanya, un més que la darrera actualització. Segons l'últim informe del Ministeri, en els últims set dies a tot l'estat espanyol han mort 67 persones per la malaltia, 24 de les quals a Madrid, 16 a Castella i Lleó, 11 a Astúries i 4 a Catalunya. Quant al nombre de positius confirmats Sanitat els xifra en 241.310, 332 més respecte del total de divendres, i 164 diagnosticats el dia previ. D'aquests, 86 corresponen a Madrid, 24 a Catalunya i 12 a l'Aragó. En els últims set dies, hi ha hagut 169 noves hospitalitzacions i 15 ingressos a UCIs.

La incoherència entre Sanitat i les autonomies se segueix evidenciant per una divergència a l'hora d'unificar criteris.