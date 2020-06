L'incert retorn a la «normalitat» de l'aeroport de Girona

Malgrat que a aquestes alçades ja hauria d'estar en plena temporada d'estiu, l'aeroport de Girona-Costa Brava encara no sap quan recuperarà una certa «normalitat». Les instal·lacions estan a punt, amb les mesures de seguretat necessàries, però que turistes i aerolínies les utilitzin depèn de molts factors: de les decisions que vagi prenent el Govern espanyol -si no hi ha canvis, l'arribada de turistes internacionals sense necessitat d'haver de passar quarantena està prevista per a l'1 de juliol-; de les decisions que prenguin altres països en relació a les seves fronteres i la circulació dels seus ciutadans; les decisions de les aerolínies, que tot i preveure reemprendre els vols l'1 de juliol en alguns casos han reduït freqüències; i, sobretot, a les decisions particulars de cada turista.

Pendents de quarantenes i restriccions de mobilitat

Malgrat que la Comissió Europea considerava que no era necessari el tancament de fronteres per frenar la pandèmia, l'arribada del coronavirus va fer que la majoria de governs europeus decidissin tancar les seves fronteres per tal de blindar-se, tot i que no ho van fer de forma coordinada i els processos i calendaris són diferents a cada país. Si l'evolució de la pandèmia continua a la baixa com fins ara, la previsió és que gran part dels països europeus hagin reobert les seves fronteres el 15 de juny, tot i que Espanya manté l'1 de juliol com a data oficial. Mentre que Itàlia ja ha obert fronteres i països com Alemanya, França, Bèlgica o Grècia ho faran a mitjans de juny, en el cas d'Espanya caldrà esperar fins a l'1 de juliol. Sánchez no està sol en aquesta decisió, ja que alguns països de l'Europa de l'est només han obert les fronteres als seus veïns i encara no han anunciat quan obriran l'accés a la resta.

Però tot i que de moment es treballa amb aquest calendari, caldrà estar molt atents a l'evolució de la pandèmia durant el mes de juny i a les successives decisions del govern espanyol, que va arribar a anunciar que reobriria fronteres el 22 de juny i posteriorment va haver de rectificar-se per mantenir-se en l'1 de juliol. A més, també caldrà estar pendents de les decisions que prenen altres països europeus i que també podrien repercutir en el turisme, ja que l'existència de restriccions podria tirar enrere alguns viatgers. El fet que Espanya hagi estat un dels principis focus europeus de la pandèmia pot fer que alguns països puguin optar per mantenir restriccions, com per exemple quarantena, als viatgers que en procedeixen. En d'altres casos, encara hi ha quarantenes obligatòries per a tothom que arriba a determinats països, com per exemple succeeix a Irlanda.

Les decisions comercials de les aerolínies

Un cop s'hagin obert les fronteres, i per tant els viatgers puguin tornar a circular, serà el torn de les aerolínies de decidir quan reemprenen l'activitat. De moment, Ryanair -que opera la major part dels vols de l'aeroport de Girona- ja ha anunciat que reemprendrà la seva activitat a partir de l'1 de juliol, tot recuperant un 40% dels vols que cobreixen un 90% de les rutes. La filosofia de la companyia irlandesa ha estat la de cobrir el màxim nombre de rutes possible encara que això signifiqui reduir freqüències diàries i/o setmanals. De moment, segons consta a la seva pàgina web, Girona recuperarà a partir de principis de juliol les connexions amb destinacions britàniques com Manchester, Bournemouth, Leeds, Londres i Bristol, així com amb Wroclaw (Polònia), entre d'altres.

També la britànica Jet2 ha anunciat que reprendrà els vols a partir de l'1 de juliol, i la seva pàgina web ja permet en aquests moments comprar bitllets des de Girona fins a les seves principals destinacions, com Londres, Edimburg o Glasgow, entre d'altres.

En els dos casos, i preveient que serà difícil animar els turistes a tornar a agafar un avió, les aerolínies han proposat ofertes i rebaixes en les tarifes, a més de garantir als passatgers totes les mesures d'higiene i seguretat sanitària.

Noves mesures de seguretat

Malgrat que finalment no s'obligarà les companyies aèries a guardar seients de distància entre els passatgers, l'Agència Europea de Seguretat Aèria i el Centre Europeu per a la prevenció i el control de la Malaltia han publicat una guia amb les mesures que hauran d'adoptar les companyies aèries per tal de preservar la seguretat de treballadors i passatgers davant del coronavirus. Es tracta d'un document de 28 pàgines on recomanen que es mantinguin les distàncies de seguretat entre els passatgers, però accepta que es puguin produir alts graus d'ocupació dels avions, sense que hi hagi d'haver seients buits entre els passatgers, sempre que s'adoptin la resta de mesures de seguretat. Entre aquestes altres mesures de prevenció hi ha les higièniques, com l'ús de mascaretes i gel hidroalcohòlic, i sistemes de renovació de l'aire que minimitzin el risc de contagi dins de l'avió.

A més, hi ha companyies, com ara Ryanair, que han anunciat mesures com la necessitat de reduir el nombre de bosses facturades, la facturació online, la descàrrega de la targeta d'embarcament en el mòbil dels passatgers en lloc de portar-la impresa en un paper i els controls de temperatura a l'entrada de l'aeroport.

En mans dels passatgers

Al cap i a la fi, qui tindrà l'última paraula sobre la reactivació del turisme aeri seran els propis turistes, que al final decidiran si s'animen a agafar o no un avió per anar de vacances aquest estiu. De moment, però, l'Agència Catalana de Turisme no ho veu gaire clar, i preveu que la Costa Brava viurà aquest estiu, sobretot, del turisme interior -és a dir, català i espanyol- i de l'europeu que pugui arribar en cotxe fins a les comarques gironines. El tema dels vols el veu molt més complicat.