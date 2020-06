Jutgen l'activista acusat de despenjar la bandera espanyola durant el primer aniversari de l'1-O a Girona

L'Audiència ha jutjat l'activista acusat d'irrompre a la seu de la Generalitat a Girona durant el primer aniversari de l'1-O i despenjar la bandera espanyola de la façana. La fiscalia demanava inicialment 5 anys de presó i multes de 7.200 euros.

Al final del judici, però, la fiscal ha retirat l'acusació pels delictes d'atemptat a agents de l'autoritat, lesions i danys. Manté l'acusació per desordres públics i ultratge a la bandera i sol·licita ara 1 any de presó i multa per valor de 1.260 euros. L'activista s'ha acollit al dret a no declarar. A les portes del Palau de Justícia hi ha hagut una concentració de suport al jove amb, també, altres investigats per les mobilitzacions d'aquell dia pel tall de les vies de l'AVE.