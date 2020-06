Gairebé la meitat de les empreses gironines preveu acomiadaments després dels ERTOs

Gairebé la meitat de les petites i mitjanes empreses de Girona preveu fer retallades permanents de plantilla arran de la crisi del coronavirus. Aquesta és una de les conclusions de l'estudi sobre l'impacte econòmic de la covid-19 que ahir va presentar la patronal PIMEC. En concret, un 43% dels negocis d'aquest tipus va respondre afirmativament a la pregunta de si s'havien plantejat fer «un ajustament de plantilla amb caràcter permanent», mentre que un 56,9% va contestar que no.

L'estudi de PIMEC se centra sobretot en els ERTOs, els expedients de regulació d'ocupació temporal que han proliferat a tot l'empresariat des de l'inici de la pandèmia el mes de març.

A les comarques gironines un 65% de pimes s'han vist obligades a presentar-ne un, mentre que que un 13% preveu fer-ho properament, i només un 21% no ha hagut de fer aquest pas. De les empreses que sí que l'han fet, la gran majoria ho ha justificat com a causes de força major.

L'estudi ha posat la lupa en aquests expedients, i ha conclòs que gairebé el 60% dels ERTOs de les empreses han afectat la major part de la plantilla: entre un 75% i el 100% d'aquesta en les petites i mitjanes empreses de la província. L'informe de PIMEC revela també la dificultat que han tingut els negocis a l'hora de remunerar els treballadors en temps de pandèmia. Si bé la meitat de les petites i mitjanes empreses consultades assegura que ha avançat diners als empleats que no han cobrat la prestació, un 20% reconeix que no ho ha pogut fer, i gairebé un 30% ho ha fet però «en espècies», com ara a través de tiquets restaurant o aliments.

El 18% no ha cobrat del SEPE

Amb relació a les dades sobre el cobrament de les prestacions de desocupació per part del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). En aquest apartat, en una de cada cinc empreses els treballadors asseguren que no han pogut cobrar ni un euro.

En aquesta línia, en un 50% de les empreses els empleats han vist com el SEPE els ingressava l'import de la prestació, però només una part, mentre que el 31% restant van cobrar la suma íntegra.

El 40% de les empreses gironines consultades amb ERTO de força major preveuen presentar un expedient temporal per «causa objectiva» almenys fins a finals d'any.

Pràcticament tots els negocis enquestats coincideixen en assegurar que els ERTOs han estat una eina útil per afrontar la crisi de la covid-19, i segurament un flotador al que aferrar-se per evitar tancar la companyia, una opció que ara per ara molt poques (un 10%) la contemplen. Pel que fa al control intern de la pandèmia, el 90% dels petits negocis de la província no han pogut fer testos PCR per saber si els seus treballadors han passat el virus.