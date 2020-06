expirience Neix una nova plataforma d'experiències turístiques i allotjament al Pirineu

La nova plataforma de reserves exPirience ( www.expirience.travel), que connecta l'oferta d'experiències i allotjaments turístics amb els usuaris interessats en gaudir del Pirineu, compta ja amb diverses empreses catalanes de Girona i de Lleida que ja s'han sumat al projecte. La plataforma també ofereix experiències al Prepirineu i Pirineu d'Aragó, Navarra, Andorra i França. Les primeres empreses del Pirineu de Girona que s'han sumat a la nova plataforma ofereixen experiències com barranquisme a Núria, la Via Ferrada de la Cala del Molí (Baix Empordà), Barranc Estrets de Sant Aniol (la Garrotxa), Via Ferrada Roca de la Creu a Ribes de Freser, o visites al Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera, a Garriguella. El portal mediador de reserves no cobra per l'ús als recursos turístics i arrenca lliure de comissions de venda, fins a l'1 d'agost. Miki Robles, el seu artífex, explica que «encara que aquest tipus de turisme s'ha vist incrementat en els últims anys, segueix sense consolidar-se com una alternativa econòmica viable per a molts territoris de l'interior». «Creiem que Expirience pot contribuir a evitar la pèrdua d'identitat d'algunes destinacions, a la saturació dels espais, o la distribució desigual dels beneficis que acompanya el creixement turístic», afegeix.