Quaranta residències catalanes encara estan en situació «greu» pel virus

Un total de quaranta residències de gent gran, del miler que hi ha a Catalunya, es troben encara en situació greu de coronavirus, amb persones infectades i sense permetre les visites, segons dades recopilades per Efe del Departament de Salut.

Hi ha 279 geriàtrics més que tenen contagiats però són casos controlats i estan en fase d'estabilització, mentre que la majoria, 727 estan lliures, actualment, del coronavirus.

El Departament de Salut classifica les residències per colors: vermell per a les que encara no han controlat l'epidèmia, ambre (taronja) per a les que tenen casos confirmats però que estan en fase d'estabilització i verd les que no tenen cap contagiat. Aquesta classificació s'actualitza cada setmana i d'aquesta depèn que es pugui entrar a visitar els residents als geriàtrics, que són aproximadament uns 55.000 persones a tot Catalunya.

Fins avui han mort a les residències catalanes gairebé 4.100 persones, sense comptar els residents que han mort en els hospitals, cosa que suposa que més del deu per cent de les persones que vivien en geriàtrics haurien mort per aquesta epidèmia.



Distribuïdes en tres colors

La ciutat de Barcelona és la que té més residències qualificades amb el color vermell, amb disset centres, seguida de la Regió Sanitària Metropolitana Nord, amb quinze, mentre que n'hi ha quatre a la Catalunya Central, tres a la Regió Sanitària de Lleida i una a l'Alt Pirineu-Aran.

Totes les regions sanitàries tenen almenys una residència en situació ambre, mentre que és la regió Metropolitana Nord la que té més geriàtrics lliures de coronavirus (217).

A la regió de Girona hi hauria 104 residències qualificades amb el color verd, nou en ambre i una està pendent de valorar.