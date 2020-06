Denuncien tres agressions sexuals i una d'homòfoba

La revetlla de Sant Joan es va saldar tres agressions sexuals denunciades i una d'homòfoba, aquesta última a Sant Adrià de Besòs, quan dos individus van atacar amb una ampolla de vidre per l'esquena una parella asseguda en un banc. En aquesta línia, les dues víctimes van ser donades d'alta. Els Mossos d'Esquadra van detenir un home per una d'aquestes agressions sexuals a Cambrils.

El conseller d'Interior va condemnar aquests incidents, però va destacar que va ser una revetlla tranquil·la. Hi va haver 41 detinguts (l'any passat 86), un 20% menys d'atesos pel SEM i un 40% menys de serveis dels Bombers. Es van registrar 60 positius per alcohol amb 1.099 lectures. El 2019 van ser 179 amb 2.100 lectures. Fins ahir al matí havien sortit de l'àrea metropolitana 255.000 vehicles, la meitat dels previstos.

Miquel Buch va constatar que la revetlla va ser tranquil·la, i així ho demostren les dades d'activitat policial, del SEM i de Bombers. Després de fer un agraïment a la ciutadania, sí que va voler denunciar i lamentar especialment les tres agressions sexuals per les quals es va presentar denúncia, amb dades de les 10 hores. «Aquest matí no pot ser lliure mentre es continuïn produint agressions de tot tipus, especialment sexuals», es va queixar el conseller, que no descarta que es pugui produir alguna denúncia més en les properes hores.

Pel que fa a l'agressió homòfoba, les dues víctimes ja van ser donades d'alta: un amb un impacte al cap i l'altre amb petites ferides. Els Mossos busquen els dos individus que els van atacar amb una ampolla de vidre per l'esquena, així com els autors de les agressions sexuals. Pel que fa als controls de drogues i alcoholèmia, se'n van fer 43, una xifra similar a la del 2019. es van registrat 60 positius per alcohol i 7 per drogues (19 lectures).