Girona afegeix nous contagis lentament però gairebé cada dia

Els nous contagis a la Regió Satària de Girona es van sumant lentament, però pràcticament cada dia n'hi ha de nous. Actualment ja en sumen 7.088, dels quals 1.651 han tingut lloc a les residències per a gent gran. En les darreres 24 hores, el còmput global diari del Departament de Salut ha sumat 5 nous casos, dels quals cap s'ha produit en residències.

Pel que fa a defuncions, la Regió Sanitària de Girona no va registrar ahir cap nova defunció, segons la retrospectiva diària del Departament de Salut de la Generalitat. Tot i això, en el còmput global del mateix Departament s'hi suma una nova mort, que data del dia 25 de juny i es va produir en un hospital o centre sanitari, tot i que no es va sumar a les dades oficials fins ahir. Això deixa el total de defuncions acumulades a la demoarcació en 809. D'aquestes, 359 s'han produÏt en un hospital o centre sanitari, 245 en residències, 129 a domicilis i 76 no estan classificades per manca d'informació.

L'apunt positiu és que ja han rebut l'alta hospitalària 2.741 persones després de superar la malaltia.



Dues víctimes a Catalunya

Les funeràries catalanes van reportar ahir 2 noves morts per covid-19 a Catalunya en les darreres 24 hores, sis defuncions menys que en l'últim balanç del Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes per coronavirus a Catalunya en 12.551. A banda, es van detectar 146 nous casos positius testats, 47 menys que dissabte, i ja en són 71.366. D'entre les víctimes, 6.851 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (dues més), 4.097 ho han fet en una residència i 795 al domicili, mentre que les no classificades per falta d'informació són 808. Fins ara hi ha hagut 4.148 persones ingressades greus per coronavirus, quatre més en les últimes 24 hores, i actualment en són 57, dues més que ahir.

Salut detalla que fins ahir s'havien comptabilitzat un total de 39.588 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la covid-19, 30 més en un dia. A més, 723 professionals de residències estaven aïllats per sospita o confirmació, fet que suposa una baixada significativa de 96 treballadors menys que en l'últim balanç.

La tendència de víctimes mortals per la covid-19 d'aquesta última setmana de juny es manté per sota de la desena a Catalunya: 7 víctimes el dissabte 20; 3 el diumenge 21; 6 el dilluns 22; 3 el dimarts 23; 1 el dimecres 24; 5 el dijous 25 i 1 mort el divendres 26 de juny. Els únics dies de juny en què s'han superat els 10 morts són el 3 (18 finats), el 8 (15) i el 15 (11).