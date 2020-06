Un detingut per robar a dues cases i quatre vehicles a Olot

Els Mossos d'Olot han detingut un jove, de 23 anys i veí del poble, com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força a l'interior de domicili i quatre delictes de robatori amb força a l'interior de vehicle. Els fets es remunten al dia de Sant Joan, quan els agents van rebre l'avís que a l'aparcament d'un supermercat es podria estar produint un robatori. Els Mossos expliquen que no van trobar cap vehicle forçat, però hi havia un noi ocult amb intenció d'amargar-se. Llavors, els agents també van rebre l'avís que s'havia produït un robatori en un habitatge proper. Davant l'alerta, van escorcollar el noi i li van trobar pertinences que havien estat robades. Gràcies als objectes trobats van poder constatar que el noi era el presumpte autor de fins a quatre robatoris amb força a l'interior de vehicle i d'un altre robatori amb força del 21 de juny en un domicili d'Olot.