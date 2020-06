Veïns de Sils critiquen la gestió municipal dels punts de recollida

Els grups municipals d'Independents i els comuns de Sils critiquen «l'abandonament» per part del govern municipal dels punts de recollida de brossa en les urbanitzacions de Vallcanera i Les Comes. En dos respectius comunicats, ambdues formacions manifesten que es fa un «mal ús» d'aquests punts i afegeixen que el govern municipal no actua per posar-hi remei: «Al passat ple vam denunciar l'estat d'abandonament dels punts de recollida i el seu mal ús, que ha anat creixent dia rere dia durant l'últim any. Vam preguntar de què servien les càmeres de vigilància? Quantes multes s'han posat? La resposta és una més que evident evasiva, no entrarem en detall, la gravació del ple ja és prou prova. De la darrera setmana podem parlar de brutícia acumulada setmana rere setmana, recollides a mitges, carrers bruts amb restes de la revetlla, 17 matalassos, mobiliari sencer de menjador, sofàs... On són les multes? On és el control?», critiquen des d'Independents.

Per la seva banda, els comuns també van fer un comunicat afirmant que «la brutícia segueix essent la tònica. Per més que ens queixem als plens i ens diguin que està tot controlat segueix igual. Només cal veure les fotografies del passat dia 25 de juny». Ambdues formacions també alerten del risc d'incendi per la manca de desbrossament.