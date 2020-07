Treballadores de la neteja del Trueta reclamen una compensació econòmica

Treballadores de l'empresa Optima Facility, responsables del servei de neteja de l'Hospital Josep Trueta de Girona, es van concentrar ahir a la tarda per exigir a les administracions que «se'ns tingui en compte en l'atribució de la gratificació al personal sanitari i de residències.» En un comunicat, van reivindicar que «la plantilla de neteja hem estat a primera línia i hem patit els mateixos riscos que qualsevol altra personal actiu en els espais d'especial sensibilitat», van admetre. També van afegir que han hagut d'afrontar l'emergència sanitària en condicions «d'especial precarietat» i el comitè d'empresa ha interposat diverses denúncies a Inspecció de Treball, «per posar de manifest carències en la gestió dels equips de protecció individual i la manca de taquilles on canviar-se» entre d'altres aspectes, «fins al punt que el nivell de contagi entre les netejadores ha arribat a fregar el 20%», segons van exposar. Finalment, també es van unir amb el personal de neteja de l'hospital Santa Caterina i centres d'atenció primària per «visibilitzar la tasca conjunta».