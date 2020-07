Tanquen dues residències per greus irregularitats

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va decidir ahir tancar la Residència d'Ullastrell, al Vallès Occidental, i la Residència Sant Adrià, a Sant Adrià de Besòs, de forma cautelar, després de comprovar que cap dels dos centres complia els requisits establerts en el marc de la crisi de la covid-19, i que, per tant, no garantien els drets de les persones residents ni tampoc dels treballadors.

ja havien estat intervinguts per la Generalitat en plena crisi sanitària perquè s'hi van detectar irregularitats greus, tant en el seu funcionament com en l'organització. Ara restaran tancats cautelarment fins que es resolguin els expedients sancionadors que el departament té oberts contra els seus gestors anteriors.

En les properes setmanes el departament reubicarà els residents en altres centres, oferint a les famílies una alternativa, primer, en un altre centre privat, i en segona instància, una plaça pública.



Expedients oberts

La residència d'Ullastrell, al Vallès Occidental, té 34 places per a residents, 19 de les quals són públiques. El centre estava gestionat per l'empresa Apaser Residencial, fins que a l'abril la Generalitat va decidir intervenir-la i posar al capdavant una altra entitat, la Fundació Vallparadís, a fi de reconduir la situació del centre. Ara la residència d'Ullastrell ja està qualificada com a «verda» en matèria de contagis.

El 3 de juny, els inspectors van obrir un expedient sancionador a Apaser Residencial per cinc presumptes infraccions greus i onze de molt greus. La sanció encara s'ha de concretar, però les multes podrien ascendir a 4.000 euros per cadascuna de les infraccions greus, i fins a 7.900 euros per les molt greus. També podria incloure el tancament del centre durant un període de quatre anys.

Pel que fa a la Residència Sant Adrià, a Sant Adrià de Besòs, aquesta compta amb 25 places, de les quals 20, la majoria, són públiques. En aquest cas, la Generalitat la va intervenir el 31 de març i va substituir els seus gestors, Residència Sant Adrià SL, pel Consorci de Salut i Social de Catalunya, que se n'ha ocupat des de llavors. Ara també està qualificada com a «verda». El 3 de juny els inspectors van obrir un expedient als anteriors gestors per dues possibles infraccions greus i vuit de molt greus.

Els gestors actuals hauran de fer efectiu el tancament dels centres en coordinació amb el departament.