El parc del Tibidabo reobre després de mesos tancat per la COVID-19

El parc d'atraccions del Tibidabo va reobrir ahir després d'estar mesos tancat per la covid-19. Segons un comunicat del consistori barceloní, la reobertura es fa garantint «la màxima seguretat» tant per a treballadors com per a visitants amb la implantació d'un paquet de mesures de seguretat extraordinàries. Entre altres coses, l'ús de mascareta és obligatori a tot el parc, s'han potenciat les atraccions a l'aire lliure i readaptat diverses activitats i espectacles.

A més, es potencia la compra d'entrades a través d'internet i es limita l'aforament a un terç de la capacitat del recinte. Durant el juliol i l'agost obrirà de dimecres a divendres de dotze del migdia a 21 hores i els caps de setmana fins a les 22 hores.

El Tibidabo també ha estrenat una nova aplicació per a mòbil a través de la qual els visitants podran mantenir-se informats en tot moment de les novetats i saber tot el que passa al parc.