El factor Tornada a l'escola

A Irlanda ha causat enrenou que el president de l'Associació Nacional de directors de col·legis demanés a les famílies que no anessin de vacances a Portugal o Espanya «per no causar problemes en la reincorporació» a l'escola. En aquest país, en el qual s'aplica la quarantena als qui tornen des del nostre territori, el seu Govern «desaconsella tot viatge no essencial» i, segons Turespaña, fins i tot «desincentiva les reserves» en afirmar que les assegurances «no cobririen cap eventualitat».