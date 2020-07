Els contagis creixen a Girona, mentre que es relaxen al voltant de Barcelona

La Regió Sanitària de Girona va apropar-se ahir a la cinquantena de nous casos de covid, sumant-ne fins a 46. Són 20 contagis més que els que s'havien registrat el dia anterior, una tendència contrària a la que indiquen les xifres registrades a Barcelona ciutat, les regions metropolitanes nord i sud i Lleida en l'últim balanç del Departament de Salut. Aquests territoris, que són els més afectats per la transmissió del virus en les darreres setmanes, van registrar en tots els casos menys de la meitat de nous contagis que el dia anterior. De fet, tant la regió metropolitana nord com la sud van tenir un augment inferior que la de les comarques gironines.

A Girona, sumant les noves dades, el total de persones infectades des de l'inici de la pandèmia arriba ja a les 7.765. Dels nous, 8 es van localitzar a Figueres, municipi que pateix restriccions ordenades per la Generalitat des de dilluns. Vilafant, l'altra localitat que es troba en la mateixa situació, no va diagnosticar cap més cas. A les residències de gent gran, la xifra total continua sent de 1.706 positius des de l'arribada del virus a Catalunya. L'augment de contagis de les darreres setmanes no ha provocat cap nova víctima mortal, i les defuncions totals a la demarcació es mantenen estables en 819 des del dia 7 de juliol, quan es va produir la darrera mort.

Catalunya suma 590 casos

Catalunya va sumar ahir 590 nous positius, segons les darreres dades del Departament de Salut. D'aquests, 30 s'han produït en residències per a gent gran. Això deixa la xifra total en 84.221 des de l'inici de la pandèmia si es tenen en compte les proves PCR i les serològiques, de les quals 15.462 han sigut en residències geriàtriques. Fins ara, hi ha hagut 4.217 ingressats en estat greu, 8 més, i actualment en són 58, els mateixos que en l'últim balanç. Pel que fa a les morts, les funeràries van reportar-ne una més. En total, ja hi ha 12.644 víctimes.

Per territoris, a la Regió Sanitària de Barcelona, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, els casos van augmentar en 82, 11 dels quals en residències. La Regió Metropolitana Sud, bona part de la qual té restriccions d'activitats, va sumar 26 nous casos. En aquesta àrea s'hi inclou l'Hospitalet de Llobregat, municipi que suma un total de 3.756 casos confirmats per PCR, 15 més que en el balanç de dilluns. Sant Feliu de Llobregat va augmentar un cas, Cornellà té sis nous positius i Esplugues va augmentar en tres. A la Regió Metropolitana Nord hi ha 38 nous casos, dels quals set a Santa Coloma de Gramenet, dos a Sant Adrià del Besòs i 18 a Badalona. A la comarca del Segrià es van detectar 84 casos més que en el balanç del dia anterior. D'aquests, 45 van ser localitzats a la ciutat de Lleida. A la comarca de la Noguera, hi ha dos casos nous que sumen un total de 465 des de l'inici de la pandèmia. Així, en total la Regió Sanitària de Lleida va confirmar ahir 92 casos més que 24 hores abans, sumant un total acumulat de 6.299.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus