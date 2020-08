Adif dilata la retirada de tres locomotores de Ripoll

El panorama que ofereix l'entrada a Ripoll amb tren o bé per la ronda de Castelladral mostra tres locomotores en evident mal estat en una via morta. L'Ajuntament del municipi ha demanat a Adif que procedeixi a la seva retirada per evitar aquesta imatge, però la resposta que ha rebut fins ara és nul·la. L'alcalde, Jordi Munell, va afirmar que estan esperant que els diguin alguna cosa i va qualificar aquell espai com a «magatzem de ferralla d'Adif o de Renfe».

La fluïdesa en la relació entre Ripoll i Adif és inexistent no només en aquesta darrera demanda, sinó en d'altres que es perllonguen en el temps, com la reparació del pont del tren sobre els rius Ter i Freser, la caseta del guardaagulles, l'absència d'unes baranes en la confluència de la via amb la carretera de Barcelona, una solució pel girador, el dipòsit i les cotxeres o la cessió de l'espai adjacent a la central del passeig de Sant Joan. El mateix Jordi Munell i el regidor de l'àrea de serveis al territori, Joaquim Colomer van queixar-se en el plenari de dimarts passat d'aquesta absència de resposta per part de l'interlocutor ferroviari, que no els fa ser optimistes respecte a la retirada de les tres locomotores.