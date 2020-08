Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols: els pobles lliures de COVID també existeixen

A Catalunya també hi ha municipis gairebé lliures de coronavirus, i alguns no són tan petits o rurals com es podria pensar, ja que el llistat inclou Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Sitges o Vilanova i la Geltrú. Les dades del Departament de Salut de la setmana del 23 al 29 de juliol van demostrar que aquests municipis tenen molt pocs casos de positius en covid-19, igual que succeeix a Valls, el Vendrell, Castellar de Vallès i les comarques del Solsonès i la Vall d'Aran. Aquestes «illes» gairebé lliures de covid-19 ostenten totes la ja famosa R0 (nombre de noves infeccions que es calcula que provenen d'un sol cas) per sota de l'1 o propera a l'1 i, a la majoria, s'han fet menys de deu proves PCR la setmana passada. En concret, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols, dues zones molt turístiques situades a la Costa Brava, mantenen un R0 d'1,43 i 1,36, respectivament; sis i quatre PCRs en cadascuna i cap ingrés.

Aquests municipis estan marcats en colors verd o taronja a les gràfiques de la nova pàgina web de Salut sobre l'evolució i el seguiment de casos de coronavirus a Catalunya, que permet conèixer l'evolució per ciutats de més de 20.000 habitants. Al web també es poden seguir els casos diaris de positius a les regions sanitàries, per a tota la població i per als residents en residències, segons la data en què s'ha detectat el cas.

La bonança i la tranquil·litat de què gaudeixen aquestes poblacions respecte al coronavirus contrasta amb el desassossec i les restriccions que es viuen a la ciutat de Barcelona i a altres zones de la seva àrea metropolitana, així com a Lleida i voltants.