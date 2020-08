Les concessions d'Hisenda no calmen la rebel·lió municipal

El Govern espanyol va anunciar ahir que Hisenda assumirà els interessos negatius de mantenir els romanents al banc si els ajuntaments els cedeixen a l'executiu central. Les entitats locals amb superàvit paguen un interès negatiu del 0,5% a les entitats financeres, mentre que si el cedeixen a Hisenda, aquesta els promet un interès del 0%, de manera que s'estalviarien fins a 70 milions d'euros anuals. Es tracta d'una maniobra més de Pedro Sánchez per convèncer els consistoris d'una mesura que ha topat amb el rebuig frontal de tota l'oposició. Tanmateix, ni tan sols amb aquesta promesa ha aconseguit frenar les queixes dels municipis.

«No volem retocs de la proposta incial», afirmava l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, «volem gestionar els nostres recursos». Des de l'Ajuntament s'oposen radicalment a una proposta que l'alcaldessa va qualificar de «nefasta» i «inapropiada». «Ens sembla totalment inaudit perquè perjudica clarament els interessos dels ciutadans», va assegurar.

El superàvit de Girona de l'any passat és de quatre milions d'euros. L'Estat estableix que aquests romanents han d'anar destinats a reduir el deute. Tanmateix, Girona encadena tres anualitats amb els comptes sanejats, la qual cosa li permetia fer certes inversions. Molts municipis anaven més enllà i, enguany, demanaven a l'Estat poder destinar els diners en ajudes i subvencions per fer front a la crisi del coronavirus. Lluny d'això, el Consell de Ministres va transformar la proposta de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) en un decret llei perquè els municipis cedeixin el seu superàvit a les arques de l'Estat. Aquests diners seran retornats en els pròxims quinze anys amb interessos i el Govern tindrà la potestat de decidir en què els gasta cada municipi. El text estableix que aquesta cessió és voluntària, però no especifica quines són les conseqüències de no dur-la a terme.

El Congrés dels Diputats ha de decidir si refrenda o deroga aquest decret llei abans de 30 dies hàbils. El setembre, tornant de vacances, el Parlament espanyol decidirà el futur de la proposta. Per ara, ja s'han fet sentir veus crítiques de tots els partits de l'oposició, fins i tot d'Unides Podem, els socis de govern del PSOE.

Madrenas confia que el projecte no tirarà endavant perquè tota la resta de forces polítiques ho impediran. «Això no va de colors, va de sentit comú», va assegurar l'alcaldessa, que va instar tots els municipis i totes les formacions a treballar plegats pel benefici comú.

Madrenas també va lamentar que l'infrafinançament dels municipis ha esdevingut estructural i va reivindicar la importància dels ens locals a l'hora de solucionar els problemes dels ciutadans perquè són qui «coneix la realitat d'un territori des de la proximitat».



Rebuig dels municipis catalans

L'Ajuntament de Girona ja va aprovar una moció contra la proposta del Govern espanyol, però Madrenas va avançar que la ciutat s'adherirà al manifest que l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya van presentar ahir. El text defensa que tots els pobles i ciutats del país puguin utilitzar els estalvis i romanents que els són propis per tal de destinar-los a la reactivació socioeconòmica derivada de la crisi del coronavirus.

Les dues entitats municipalistes van voler expressar el seu rebuig a la mesura impulsada pel Govern espanyol i la FEMP i van emplaçar tots els representants dels ens locals catalans a adherir-s'hi, mitjançant un decret, que després pugui ser ratificat en els plenaris corresponents.

El ple de l'Ajuntament de Barcelona també va descartar ahir prestar els 165 milions d'euros estalviats de la capital catalana al Govern de Sánchez. Madrenas va qualificar de «difícil d'explicar» el paper de l'alcaldessa Ada Colau, tenint en compte que la proposta va tirar endavant gràcies a l'abstenció del seu partit, que va generar un empat en l'organització del FEMP, que es va acabar desencallant pel vot de qualitat del PSOE.