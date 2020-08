Aiguat d'agost que cau amb força a la Selva i el Gironès

Un intens aiguat d'agost va paralitzar ahir a la tarda la ciutat de Girona. Més de 40,4 litres per metre quadrat van caure al llarg de la tarda, cosa que va provocar afectacions en diversos municipis de la província.

Una borrasca en forma de ruixats intensos va afectar principalment les comarques del Gironès i la Selva a primera hora de la tarda, i de manera puntual a la zona de l'interior de l'Empordà. El Meteocat ja havia avisat prèviament d'un «perill moderat» al prelitoral i, en menor mesura, al litoral i Pirineu gironí. A partir de mitja tarda, les precipitacions es van desplaçar cap al prelitoral de Barcelona, dirigint-se cap al sud de Catalunya, amb xàfecs acompanyats de tempestes i en alguns indrets de calamarsa, com és el cas de l'aiguat damunt de Montserrat, on va arribar a ploure 37,8 mm en trenta minuts.

A la muntanya de Montserrat va ser on es va quantificar la major dada de precipitació acumulada al llarg de la tarda, 91,3 litres per metre quadrat, seguit de Girona ciutat. Allà mateix va ser on un llamp va provocar un incendi, concretament a Monistrol de Montserrat, al Bages, el qual es va extingir gràcies a la mateixa pluja.



L'accés per la Devesa, inundat

L'aigua de la carretera del voltant de la Devesa, que accedeix al centre, gairebé va sobrepassar la vorera. Tot i això, la Policia Local de Girona no va rebre cap notificació d'afectacions a la zona del parc.

En canvi, segons fons de l'Ajuntament, a causa de la pluja va caure un arbre a la carretera de Sant Feliu abans de l'arribada al Cementiri, actualment un tall que es troba en obres, i també expliquen que es van desenganxar unes teules d'una casa unifamiliar a la plaça Lluís Companys. Els dos accidents no van causar cap ferit ni cap destrossa.

A part d'aquestes dues notificacions que va rebre la Policia a la capital, segons els Bombers també es van produir diverses afectacions de poca gravetat al llarg de la tarda a altres municipis de la zona: caigudes d'arbres a la carretera C-63 en el seu pas per la Cellera de Ter i a l'N141-e a Anglès, aquest últim provocant la interrupció de la circulació. Cal destacar que a Anglès es va notificar la màxima ratxa de vent del dia arreu de Catalunya, concretament arribant a 58,3 quilòmetres per hora, fet que va ajudar a provocar aquest incident. Així mateix, va haver-hi goteres a Sant Gregori i Salt i inundacions també a aquesta primera població i a una casa d'Anglès, on no va ser necessària l'actuació dels Bombers.



Baixada de temperatures

La borrasca també va fer baixar les temperatures considerablement. Per exemple, ahir a les tres de la tarda, la ciutat de Girona registrava una temperatura de 34 °C, i va baixar fins als 20 °C a les quatre. Una diferència, doncs, de 14 °C en 60 minuts.

Per a avui es preveu cel serè i sol o bé un cel poc ennuvolat, amb màximes de 33 graus. A partir del migdia creixeran núvols fins a mitja tarda, sobretot al Prepirineu. També hi haurà núvols a punts del prelitoral cap al vespre.