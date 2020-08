Sanitat limita fumar al carrer i tanca discoteques

El Ministeri de Sanitat va pactar ahir amb les autonomies onze noves mesures d'obligat compliment i tres recomanacions més amb l'objectiu de frenar la transmissió de la covid-19 a Espanya. Una de les més destacades és la prohibició de fumar a la via pública o en espais exteriors si no es pot mantenir la distància de seguretat de dos metres amb altres persones. La restricció també aplica per altres formes d'inhalació de tabac, com ara els dispositius de vapor.

També es decretaran el tancament de discoteques, sales de ball i bars de copes. Pel que fa als locals de restauració, hauran de tancar abans de la una de la nit, amb la prohibició d'acceptar nous clients a partir de la mitjanit. Una altra de les mesures limita les visites a les residències de gent gran, permetent-ne només una per persona al dia i de, com a màxim, una hora. A més, s'extremaran les mesures de prevenció, i els centres hauran de garantir que les diverses visites estiguin esglaonades.

Algunes d'aquestes mesures ja s'aplicaven en certes autonomies, però ara s'hauran d'aplicar a tot l'Estat. És el cas, per exemple, del tancament de l'oci nocturn a Catalunya o la restricció de fumar a les illes Canàries.

Així ho va avançar ahir el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en roda de premsa després d'haver celebrat una reunió extraordinària del Consell Interterritorial de Salut amb les comunitats autònomes.

Justament seran les autonomies les que hauran de transposar les mesures acordades a les respectives normatives autonòmiques «en els pròxims dies», va manifestar Illa. En aquest sentit, no s'ha establert un termini de temps concret perquè les apliquin, però, segons el ministre, «ho faran el més aviat possible».

«No és optatiu, com ho hem acordat entre totes, tots ho haurem de posar en pràctica», apuntava Illa, que també va deixar clar que no cal una ratificació judicial de les mesures, sinó que «són d'automàtic compliment». El ministre va defensar que les mesures pactades són les «correctes en aquests moments» ja que considerava que Espanya no es pot permetre un increment de casos de covid-19.



11 mesures i 3 recomanacions

Les comunitats autònomes que encara no estiguessin aplicant alguna de les onze mesures pactades ho hauran de fer a partir d'ara. Les noves restriccions també inclouen l'obligatorietat de fer avaluacions de riscos per a cada esdeveniment multitudinari, així com l'obligació de fer cribratges PCR a grups específics quan hi hagi un brot epidèmic. Illa va recordar també que fer botellón està prohibit i va demanar a les comunitats autònomes que apliquin «de forma estricta» les sancions. Per això, les autoritats hauran de reforçar els controls per impedir el consum d'alcohol no autoritzat a la via pública.

Pel que fa a les residències, a banda de la limitació de visites, també s'estableix l'obligatorietat de fer PCRs a tots els nous ingressos així com als empleats que tornin de vacances o que s'incorporin al centre. Els tests s'hauran de fer en un termini de, com a màxim, 72 hores d'antelació.

Als centres sociosanitaris també es limitaran les sortides. En les limitacions de visita es podran fer excepcions si es tracta d'acomiadar el pacient abans que mori.

A la reunió també es van pactar tres recomanacions: limitar «al màxim» el contacte amb aquells grups que no siguin els de convivència estable, limitar les trobades socials a un màxim de 10 persones i fer cribatges amb PCR a les residències «de forma periòdica».



Crida a complir

Illa va fer una crida a complir les indicacions de Sanitat i es va dirigir directament als joves a qui va demanar que siguin «disciplinats». «Cal ser molt rigorosos», va afirmar el ministre de Sanitat, per molt que la situació actual no sigui com la del març o abril. Aquestes mesures haurien de «permetre estabilitzar» i baixar el nombre de casos, va dir.

El ministre de Sanitat va destacar que és el primer cop que es prenen actuacions «coordinades» en matèria de salut pública amb les CCAA.

Illa va defensar el tancament de l'oci nocturn perquè els brots que s'hi generen són difícils de controlar i tenen molts casos associats, tot i que no siguin els més nombrosos.



Poca novetat a Catalunya

La consellera de Salut, Alba Vergés, va valorar les noves normes que va anunciar ahir el Ministre de Sanitat en una entrevista a Catalunya Ràdio, on va afirmar que, per a Catalunya, no suposen gaire res de nou «perquè la majoria ja s'estaven aplicant». I va recordar que moltes d'aquestes mesures «de mínims» que reclamaven les comunitats ja s'estan aplicant «des de fa dies».



Infermeria ho aplaudeix

Des del Consell General d'Infermeria, s'aplaudeix el tancament de les discoteques i la prohibició de fumar al carrer. El seu president, Florentino Pérez Raya, va afirmar ahir que «és una grandíssima notícia» i que està «totalment en consonància» amb el que fa setmanes que estaven demanant.

«El número de contagiats s'ha disparat i era necessari prendre decisions dràstiques que ajudessin a la contenció de la pandèmia», va exposar en un comunicat. També afegia que l'oci nocturn «era un dels grans problemes» perquè «l'ambient pot propiciar que les persones abaixin la guàrdia».

«Ho aplaudim», va dir referint-se a la prohibició de fumar, ja que, segons el president, «hi ha evidències» que el virus «es propaga més fàcilment amb el fum del tabac i la seva prohibició reduirà aquesta transmissió». Pérez Raya considera que «són mesures necessàries» però va demanar responsabilitat i «no abaixar la guàrdia» a la població.