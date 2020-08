Agricultura refà un pont destruït pel «Leslie» a la pista Setcases-Espinavell

El Departament d'Agricultura ha començat la reconstrucció del pont sobre el torrent de Carboners. El pont va ensorrar-se arran del temporal Leslie, que va castigar el Ripollès l'octubre del 2018. Durant aquest temps, ha estat substituït per un pas alternatiu construït per l'Ajuntament de Setcases.

La inversió és de 225.000 euros i la previsió és acabar les obres a finals de setembre. L'empresa pública Forestal Catalana, SA fa una construcció d'obra nova amb major capacitat de desguàs.

Elevaran la cota del camí per evitar que l'aigua circuli per la caixa, com va passar durant el temporal Leslie. A més, milloraran els drenatges i restauraran i establilitzaran els talussos del camí.

Es tracta d'un pont situat a la carretera forestal que enllaça Setcades amb Espinavell (Molló). És una via molt utilitzada i necessària per ramaders i gestors forestals. És usada per gran quantitat de senderistes i ciclistes.

Una part d'aquesta via roman tancada per poder efectuar les obres amb seguretat. O sigui, no es pot accedir a la pista per la part de Setcases però sí des d'Espinavell.

L'alcalde de Molló, Pep Coma, ha explicat que molta gent truca a l'Ajuntament de Molló per demanar si la ruta està oberta. Segons ell, per Espinavell s'hi pot accedir amb normalitat i agafar les rutes que van al Costabona, la Coma del Tec, Roca Colom i el Canigó.