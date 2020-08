Catalunya: caiguda històrica de les hectàrees calcinades

Les dades parles per si soles: 92,62 hectàrees cremades entre el mes de gener i el 9 d'agost a Catalunya. Aquesta superfície destrossada ha estat obra de 164 incendis, uns focs que han caigut sota mínims. Només cal comparar-ho amb l'any passat, quan per les mateixes dates ja hi havia hagut 450 incendis i 5.985 hectàrees calcinades per les flames.

Les dades facilitades pels Agents Rurals van des de l'any 2005 fins al 2020. Es pot comprovar com la caiguda d'aquest any és històrica. L'any 2005, per exemple, el primer de què tenen dades, va haver-hi 810 incendis que van posar fi a 5.007 hectàrees. Les xifres tenen alts i baixos al llarg d'aquests 15 anys.



Els incendis de l'Empordà

El pitjor de tot el període és el 2012. Es tracta de l'any dels incendis de l'Empordà. En aquell període hi va haver 616 incendis que van afectar 17.338 hectàrees. Els focs de l'Empordà van destrossar prop de 14.000 hectàrees. Durant sis dies d'activitat, aquests incendis van deixar centenars de persones evacuades, destrosses i quatre morts.

Per trobar un any amb poques hectàrees cremades i que s'aproximi al mínim històric d'aquest 2020 cal traslladar-se fins al 2018. En total es van registrar 228 focs a Catalunya, que van afectar una superfície de 158,69 hectàrees. El 2013 també va ser un any amb poca afectació. Van cremar 391,10 hectàrees en un total de 378 incendis.

L'any de la sèrie amb més incendis és el 2005, amb 810 amb l'afectació de 5.007 hectàrees. Mentre que el que hi ha hagut menys ensurts és aquest 2020, amb 164 focs, segones les dades facilitades pels Agents Rurals.