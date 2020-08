Nova caseta per controlar l'accés als Pins de la Vall d'en Bas

L'Ajuntament de la Vall d'en Basha instal·lat una caseta de pedra i una barrera per controlar l'entrada a l'Àrea dels Pins, situada a Sant Privat d'en Bas. La caseta està controlada per un grup de joves.

Es tracta d'una zona amb gorgues de gran bellesa natural que concentra molts visitants durant els mesos de més calor. La mesura ha reduït la pressió en aquesta zona i ha permès recuperar una mica la tranquil·litat de l'espai.

Així mateix, ha permès recaptar uns diners que es destinen íntegrament al manteniment i neteja de l'espai. El preu per aparcar a la zona de dalt és de cinc euros per als cotxes, set euros per a les furgonetes i dos euros per a les motocicletes i no es permet la pernoctació.

Els nois que treballen a la caseta d'entrada són els encarregats de cuidar l'espai, juntament amb la Brigada Municipal, que els dona suport. Aquest any no han pogut oferir servei de guingueta de begudes ni han permès fer barbacoes. A més, demanen respecte a la normativa per evitar contagis.

Una altra de les mesures que s'està duent a terme aquest any és l'elaboració d'un estudi sobre l'afluència a la zona, que ens permetrà tenir informació més detallada per poder aplicar millores de cara a l'any vinent.