Residus Sancions de 600 euros per deixar andròmines al carrer

Abandonar residus voluminosos (mobles, electrodomèstics, trastos vells i altres) a la via pública sense haver demanat la recollida a l'Ajuntament estarà penalitzat amb sis-cents euros, l'import de la sanció és igual, sigui per un particular o una activitat professional. Ara, la sanció puja fins a 150 euros.

El canvi de preu forma part de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal de residus. La modificació va ser aprovada amb els vots de l'equip de govern de JuntsxCat, ERC, PSC i l'abstenció de la CUP.

El regidor de Medi Ambient, Aniol Sellabona (JuntsxCat) va explicar que tot i les campanyes de divulgació realitzades per l'Ajuntament la males pràctiques persisteixen a l'hora de deixar les escombraries als contenidors persisteixen i fins i tot repunten. «D'aquí que calgui adequar a la realitat del moment les sancions», va dir Sellabona.

Per tal d'educar i controlar la manera de deixar els residus, segons ell, a partir de l'agost hi haurà quatre agents cívics. També hi haurà inspeccions dels tècnics per castigar a través de la Policia Municipal les actituds incíviques. Al mateix temps, augmentaran el nombre de recollides programades de voluminosos i faran una revisió de les rutes i els calendaris del servei de recollida d'escombraries per incrementar-ne l'eficiència. També es plantegen posar càmeres als llocs més conflictius.

El 2019 van posar 45 sancions en matèria de residus. Dels 4.140 serveis de recollida d'andròmines que es van fer, el 45,86% (1.891) van ser fetes arran de sol·licituds dels ciutadans, mentre que el 54,32% (2.432) van ser per retirar trastos abandonats incívicament. ri.

