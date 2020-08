Seguim amb el nostre propòsit de trobar aquells titulars més enllà de la pandèmia que també han estat notícia aquest mes d'agost. Vols posar-te a prova? Contesta aquestes sis preguntes.

Després de cada pregunta veuràs si has encertat o no. Fes clic a «següent» per avançar. Tens un minut i mig per respondre!

<noiframe></p><ul id="questions"><li>Segons la sentència dictada pel Tribunal Suprem, els amos de can Juncadella, a Lloret de Mar (La Selva), podran tancar el camí de ronda que creua la seva propietat?</li><li>Quina és la carrera universitària amb la nota de tall més alta a la UdG?</li><li>Quin important carrer de la ciutat de Girona s'ha reobert al trànsit a mitjans d'agost després de dos mesos en obres?</li><li>El Porta Ferrada ha estat l'únic gran festival d'estiu de la Costa Brava que s'ha pogut celebrar amb relativa normalitat. Quina formació ha tancat les actuacions al Guíxols Arena?</li><li>Quin és el nom de la planta considerada més tòxica d'Europa que creix al Parc Natural del Cadí-Moixeró?</li><li>El Girona FC va perdre el passat dia 23 davant l'Elx i es va quedar sense ascens. Quin va ser el resultat?</li></ul><p></noiframe>