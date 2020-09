«Quan es trobi la vacuna contra el virus, en podríem agilitzar la fabricació a través d'enzims»

La investigadora Sílvia Osuna treballant en la seva principal línia de recerca.

Recentment, la castellonina Sílvia Osuna Olivera ha estat reconeguda per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) amb el Premi Nacional de Recerca al Talent Jove, guardó que s'afegeix a la llarga llista de distincions que ha rebut per la seva intensa dedicació a la recerca.

Doctora en Química i professora d'investigació a l'Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC) de la UdG, Osuna aquest any s'ha hagut d'adaptar a la difícil tasca de compaginar la maternitat amb la investigació, centrada en el disseny de nous enzims d'interès industrial mitjançant eines de la química computacional. Això voldria dir que les indústries podrien fer servir enzims als seus reactors per fabricar medicaments d'una manera més ràpida i ecològica i amb menys cost. Osuna, a més, té altres línies d'investigació obertes, que també estan relacionades amb la mateixa temàtica.

Quina valoració fa del Premi Nacional de Recerca en Talent Jove?

Va ser una molt bona notícia, no m'ho esperava. És molt gratificant que et valorin la feina feta en el món de la investigació, normalment no espero reconeixements perquè hi ha molta competitivitat i és molt difícil aconseguir-ne.

Malgrat tot, ja n'ha rebut uns quants (Fundació Princesa de Girona, Real Societat Espanyola de Química...), a més de nombroses beques.

La veritat és que no em puc queixar (riu). Totes aquestes oportunitats obren moltes portes en la recerca, això és el més important i el més engrescador.

Com evoluciona el seu principal projecte d'investigació?

La Unió Europea ens el va concedir el 2016 i ja estem a la recta final, s'acaba l'any vinent. L'objectiu de la recerca és utilitzar els enzims –catalitzadors del nostre cos– i fer-los modificacions. Com que treballen a temperatura ambient són biodegradables i ofereixen molts avantatges respecte als catalitzadors tradicionals que se solen fer servir.

Ja han començat a obtenir resultats?

Ara mateix hem desenvolupat eines que tenen un gran potencial per canviar estructures dels enzims. Estem col·laborant en diferents grups experimentals i comencem a tenir les primeres confirmacions que l'estudi funciona. Això vol dir que estem a prop de fabricar medicaments d'una manera més ràpida i ecològica i amb menys cost, gràcies a aquests enzims.

Aquest mètode també seria eficaç quan es trobi la vacuna contra el coronavirus?

Aquests enzims podrien sintetitzar molts medicaments, i una vacuna també. En aquest cas, faltaria saber de quin tipus de components està formada.

Estem a prop de trobar la vacuna? Recentment el ministre Illa ha avançat que a finals d'any ja es podria començar a administrar...

Realment, no podria fer una previsió exacta. Tot i això, es tracta d'un procés que requereix molts passos i estudis previs. Crec que encara va per llarg...

A principis d'any va participar en una taula rodona sobre el paper de la dona a la ciència i va parlar de la complexitat de la conciliació familiar. Com ho porta?

Des del desconeixement, quan no tens fills, et penses que un cop siguis mare podràs compaginar-ho tot igualment. Recentment ja he comprovat que és totalment mentida. La recerca continua, no hi pots dedicar les mateixes hores que abans i hi ha terminis que has de complir, sobretot si estàs pendent de beques. S'hauria d'intentar potenciar que la carrera de la dona no es vegi tan afectada pel fet d'haver tingut un fill. Encara falta molt camí per recórrer. A caire personal, sempre tinc la sensació que podria fer més.

Està suficientment valorada la recerca a Espanya?

La situació que estem vivint, amb la crisi del coronavirus, hauria de fer reflexionar la societat i els polítics sobre la importància d'invertir més en ciència, recerca i medicina. La inversió europea no té res a veure amb la d'aquí.

Sempre va tenir clar que es volia dedicar a la ciència?

M'agradava molt pintar, i, de fet, dubtava entre estudiar Belles Arts o Química. De petita vaig fer classes amb el pintor empordanès Josep Ministral i en tinc molt bon record. Tot i que em vaig decantar per la química, considero que l'art i la ciència tenen una gran connexió. T'has de proposar nous reptes cada dia i acabes fent ús de la creativitat per dissenyar, en aquest cas els enzims per exemple. M'agradaria pintar més, això sí, però no tinc temps.

Està immersa en alguna altra investigació?

Acabem d'iniciar un projecte internacional que també estudia els enzims, estic molt motivada i espero poder-ho compaginar tot.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus