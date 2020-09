La taxa de rebrot s'ha situat a la Cerdanya 16 vegades per sobre del llindar de risc alt

El risc de rebrot continua a l'alça a la Cerdanya i, amb una taxa de 1.621,79, la comarca es manté un dia més com la regió de Catalunya amb aquest índex més elevat. De fet, se situa més de 16 vegades per sobre del llindar de risc de rebrot alt, situat en 100. La dada global de Catalunya és actualment de 162,29.

Les dades actualitzades aquest diumenge pel Departament de Salut confirmen la tendència alcista dels índexs de contagi. La comarca va començar la setmana amb una taxa entorn els 900 punts, divendres va pujar als 1.156,50 i ahir va assolir els 1.617,9. Aquesta xifra està basada en els nous casos de covid-19 detectats a la Cerdanya entre el 10 i el 16 de setembre, 99 en total, mentre que els set dies anteriors havien estat 66. En aquest període es van fer 854 proves PCR i un 12,60 per cent va donar positiu.

Segons ecplicava Clara Prats, investigadora del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC, a l'emissora RAC1, en zones poc poblades, com és el cas de la Cerdanya, «l'índex de rebrot es dispara amb pocs casos». Tot i així, cal prestar-hi atenció ja que, a parer seu, aquesta dada «ens avisa, i ens diu que, compte que hi pujada de casos sostinguda en el temps».

A la capital de la comarca, Puigcerdà, es van fer cribratges massius els dies 9 i 15 de setembre, ambdues dates dins del període que fa servir Salut per calcular el risc de rebrot vigent. Això, explica Prats, «ha disparat els índexs» i ha afegit que «probablement, la setmana vinent, amb aquests casos en quarantena, l'índex baixarà també de forma ràpida».

Pel que fa a la regió sanitària de Girona, ahir es van registrar 120 casos nous, 26 menys que en el balanç anterior. Amb aquests, ja són 12.782 en total les persones afectades pel virus a comarques gironines des que va començar la pandèmia. El nombre de persones hospitalitzades ha augmentat en 7 respecte el dia anterior, i actualment hi ha 65 pacients ingressats. A l'UCI, en canvi, hi ha una persona menys, amb 13 en total .

Baixa el risc de rebrot

El risc de rebrot a la regió sanitària baixa, tot i que continua en xifres molt elevades. Concretament se situa en 197,01, gairebé doblant el llindar de risc elevat, que se situa en 100. La velocitat de propagació del virus (Rt) es troba en 1,07, per sobre de la barrera de l'1. La taxa de confirmats per PCR per cada 100.000 habitants és de 98,65.

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot ha pujat 20 punts i ara és de 760,95. La velocitat de propagació del virus es redueix i està en 1,82, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 260,79 per cada 100.000 habitants. El nombre de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 145 i hi ha vuit persones ingressades per coronavirus, una de les quals a l'UCI. A Salt, on el 3 de setembre va començar un cribratge, el risc de rebrot baixa 22 punts i se situa en 420,15. L'Rt puja lleugerament i està en 0,69. La xifra de pacients ingressats és de 4 (+1), un a l'UCI. Tant a Girona com a Salt s'han imposat noves restriccions en els últims dies.

Manlleu, Girona i Salt, per aquest ordre, són els municipis catalans que apareixen en el rànquing amb el risc de rebrot més alt. Manlleu arriba a la primera posició amb 825,19 punts, Girona està en segona posició amb 760,95. Tercer està Salt, que baixa a 420 respecte els 440 de fa un dia. Pel que fa a la taxa de transmissió, Olot se situa en primera posició amb 2,42, seguida de Manlleu (2,39) i Cambrils (2,17).

