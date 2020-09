La Diputació destina 2,3 milions a millorar l'eficiència energètica

La Diputació de Girona ha acordat destinar 2.325.544,97 euros per executar un total de 387 accions entre aquest any i el que ve amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica i reduir l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle en 186 municipis de les comarques gironines.

L'organisme ho ha fet a través de la resolució de sis línies de subvencions del Servei de Medi Ambient en el marc de la campanya «Del pla a l'acció (2020-2021)». Es tracta d'una via de finançament a la qual es poden acollir els municipis amb accions planificades prèviament en plans d'acció d'energia sostenible (PAES), plans d'acció d'energia sostenible i clima (PAESC) o plans d'acció locals per a la sostenibilitat (PALS).



Compromís amb el canvi climàtic

«Ara fa un any, la Diputació de Girona va aprovar la declaració d'emergència climàtica. Ja fa temps que el nostre compromís amb el canvi climàtic era evident a través de diferents programes europeus, com el Pacte d'Alcaldes per l'Energia Sostenible, ara transformat al Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia, o el programa europeu BeEnergi», ha destacat la diputada de Medi Ambient, Anna Barnadas.

«Aquest cop, el nombre de demandes de suport tècnic i econòmic dels ajuntaments per portar a terme accions de mitigació del canvi climàtic ha estat el més elevat de les últimes convocatòries», ha explicat Barnadas.

Les accions finançades comportaran un estalvi de 2.314,08 tones d'emissions de CO2. «Totes les línies de subvenció compten amb els seus corresponents indicadors, que ens ajuden a validar, un cop executades les accions, quin és l'impacte real del rebaix en emissions de CO2, que és un aspecte clau en la mitigació del canvi climàtic. El Servei de Medi Ambient pretén ser una eina útil als ajuntaments per tal d'acompanyar-los en la transició energètica», ha exposat Barnadas.