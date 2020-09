Sanitat registra 12.272 nous casos de COVID, 4.122 en les últimes 24 hores

El Ministeri de Sanitat ha registrat aquest divendres 12.272 casos de covid-19, dels quals 4.122 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, en comparació amb els 3.471 de dijous, situant-se la xifra global de persones infectades per coronavirus en les 716.481.

Pel que fa a el nombre de morts, el departament que dirigeix Salvador Illa ha registrat aquest divendres 114 morts per covid-19 més, 475 en l'última setmana. Això fa que la xifra global de morts per covid-19 a Espanya s'elevi a les 31.232 persones.

Actualment hi ha 11.006 pacients ingressats per covid-19 a tot Espanya i 1.465 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 1.358 ingressos i 1.107 altes. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa ja en el 8,14 per cent i en el 17,17 per cent a les UCIs.



Restriccions de mobilitat

La Comunitat de Madrid amplia des de dilluns les restriccions de mobilitat a altres vuit zones bàsiques de salut, de manera que serien 45 les afectades, i ha recomanat «evitar tot moviment necessari» a tota la comunitat.

Així ho va traslladar, ahir, el viceconseller de Salut Pública i Pla covid-19, Antonio Zapatero, en una roda de premsa telemàtica, a la seu de la Conselleria de Sanitat, en què va estar acompanyat de la directora general de Salut Pública, Elena Andradas.

La decisió de restringir la mobilitat es pren, segons el viceconseller, des del punt de vista «purament tècnic» amb l'objectiu d'«evitar la transmissió de virus i protegir la ciutadania».

Les vuit noves zones amb restriccions són Camp de la Coloma i Rafael Albeti (Pont de Vallecas), Doctor Trueta i Miguel Servet (Alcorcón), Forneres (Fuenlabrada), García Noblejas (ciutat Línies, Vicálvaro-Artillers (Vicálvaro) i Orcastitas (Usera).

La Direcció General de Salut Pública ha revisat l'evolució epidemiològica d'aquestes àrees diagnòstiques en funció de tres criteris: incidència acumulada en els últims 14 dies superior a 1.000 casos per 100.000 habitants, amb una tendència estable o creixent, i la contigüitat geogràfica que faciliti el control perimetral de la mobilitat.

Les 45 zones afectades per les limitacions específiques en l'actualitat les 45 zones amb limitacions viuen 1.025.574 madrilenys, el que significa el 15,4 per cent de l'total de la població de la regió.

El nombre de casos acumulats en els últims 14 dies a les 45 zones és 13.516, fet que suposa un 27,2 per cent dels contagis de tota la Comunitat de Madrid en aquest període.



Mesures en aquestes zones

En aquestes zones, es restringeix l'entrada i sortida de persones excepte per a acudir a centres, serveis i establiments sanitaris, per complir amb obligacions laborals, professionals, empresarials o legals, per assistir a centres docents i educatius, per tornar a la residència habitual, per a la cura de persones dependents o per desplaçar-se a entitats financeres i d'assegurances.

A més, s'inclouen en les excepcions els desplaçaments per realitzar actuacions requerides o urgents davant els òrgans públics, judicials o notarials; realitzar renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables; realitzar exàmens o proves oficials inajornables; per causa de força major o situació de necessitat o per qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, degudament justificada i acreditada..

Sí que es permet circular pels carrers que travessen aquestes zones però sempre l'origen i la destinació que sigui fora de la mateixa.

Així mateix, es permet la circulació de persones residents dins dels àmbits territorials afectats tot i que la comunitat desaconsella els desplaçaments i realització d'activitats no imprescindibles a la població».