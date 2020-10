Girona, la Fundació 'la Caixa' i Creu Roja engeguen la iniciativa 'Truca a la porta' per detectar persones grans soles

L'Ajuntament de Girona, la Fundació 'la Caixa' i Creu Roja han engegat aquest dijous la iniciativa 'Truca a la porta', que s'inclou al programa Sempre Acompanyats. L'objectiu de la iniciativa és detectar possibles situacions de soledat en persones grans que s'han pogut veure agreujades pel confinament.

La campanya, que estarà activa durant el mes d'octubre als espais públics de la ciutat, demana la col·laboració ciutadana per detectar aquest tipus de situacions. Per això, ha posat en marxa un telèfon de contacte tant per a les persones que es trobin en aquesta situació com per les que hi vulguin participar: 900 223 040. El telèfon estarà actiu de 9 del matí a 5 de la tarda.

Des de l'Ajuntament asseguren que ha contactat amb moltes persones que necessitaven ajut però que és impossible arribar a tothom. "Per això són molt important campanyes com aquesta, en la qual es demana la col—laboració de la ciutadania, dels comerços i de les entitats veïnals perquè truquin a la porta de la gent gran per saber si estan bé", afirma la regidora de Drets Socials, Núria Pi.

El programa Sempre Acompanyats, on s'engloba la campanya, situa les persones grans com a subjectes actius i parteix de les de les seves necessitats, interessos i capacitats per ajudar-les a afrontar la seva situació de soledat fomentant les relacions socials. Les persones més grans de 65 anys representen el 19,1% de la població de tot l'Estat i la previsió és que aquest percentatge s'enfili fins al 24,9% l'any 2068.

A Girona, el programa es va posar en marxa a finals del 2013 i durant aquest temps ha atès 113 persones grans. A més, s'han fet gairebé 200 activitats de sensibilitzacions que han arribat a més de 10.000 persones, amb 26 voluntaris i 15 entitats del Barri Vell, Centre, Mercadal i Sant Narcís implicades.